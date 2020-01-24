Бойцы ЛНР сбили над Новокиевкой украинский беспилотник

24 Янв. 2020 2020-01-24T18:23:38+03:00

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики

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Военнослужащие противовоздушной обороны Народной милиции Луганской Народной Республики сбили в небе над населенным пунктом Новокиевка беспилотный летательный аппарат вооруженных формирований Украины. Об этом сообщил официальный представитель Управления НМ ЛНР Яков Осадчий.

По словам представителя оборонного ведомства Республики с помощью беспилотника украинские вооруженные формирования следили за передвижение патрулей международной мониторинговой миссии ОБСЕ.

- Материалы, снятые с БПЛА, содержат фото и видео движение автомобилей миссии ОБСЕ, производивших патрулирование в зоне ответственности соединения вооруженных формирований Украины, - рассказал Осадчий.

В Народной милиции также отметили, что ВСУ разместили больше 20 единиц военной техники вблизи жилых домов. Вооружение отмечено в населенных пунктах Троицкое, Передельское, Макарово, Новотошковское, Катериновка, Кряковка и Станица Луганская.

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ИСТОЧНИК KP.RU