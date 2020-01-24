2020-01-24T09:56:46+03:00
Общество

В ночь с 25 на 26 января пропускной пункт «Изварино» будет закрыт

Международный автомобильный пункт пропуска «Изварино», что на границе ЛНР и России, на одну ночь прекратит свою работу
Ольга ГОРДО
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"Изварино" на одну ночь перестанет пропускать транспорт. Фото: http://lug-info.com/"Изварино" на одну ночь перестанет пропускать транспорт. Фото: http://lug-info.com/
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В ночь с двадцать пятого на двадцать шестое января международный автомобильный пункт пропуска «Изварино», который находится на границе ЛНР и России, прекратит пропуск товаров и транспорта. Об этом сообщили в пресс-центре государственного таможенного комитета ЛНР.

Об этом сообщили в пресс-центре государственного таможенного комитета ЛНР.

- В связи с проведением работ по настройке серверного оборудования с 00:00 до 05:00 26 января 2020 года пропуск товаров и транспортных средств через пункт пропуска «Изварино» будет ограничен. Просим отнестись с пониманием к временным неудобствам и пересмотреть маршруты движения грузовых и легковых автомобилей для пересечения границы через другие пункты пропуска», — отметил начальник отдела таможенных информационных технологий и статистики государственного таможенного контроля ЛНР Олег Афанасьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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