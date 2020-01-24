В страшной аварии пострадали пять человек: В Шахтерском районе машины столкнулись «лоб в лоб»
Двадцать третьего января на дороге возле села Шевченко, что находится на востоке Республики, произошла авария. Два автомобиля столкнулись «лоб в лоб». В результате чего пострадали пять человек. Об этом на следующий день сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.
В этот день на дорогах была гололедица. Но выехав по маршруту, водитель Forda Transit не позаботился «переобуть» свою машину в зимнюю резину или хотя бы сбавить скорость на небезопасной дороге. В результате чего столкновения было не избежать. Водитель «Ford`а» не справился с управлением. И машина выехала навстречу, врезавшись в другой автомобиль «РУТА».
— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля «Ford Transit», а также водитель и два пассажира автобуса «РУТА» получили телесные повреждения, — говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве, в очередной раз напомнили о правилах безопасности на время сложных погодных условий в Республике.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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