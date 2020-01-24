В страшной аварии пострадали пять человек: В Шахтерском районе машины столкнулись «лоб в лоб»

24 Янв. 2020 2020-01-24T20:34:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Двадцать третьего января на дороге возле села Шевченко, что находится на востоке Республики, произошла авария. Два автомобиля столкнулись «лоб в лоб». В результате чего пострадали пять человек. Об этом на следующий день сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

В этот день на дорогах была гололедица. Но выехав по маршруту, водитель Forda Transit не позаботился «переобуть» свою машину в зимнюю резину или хотя бы сбавить скорость на небезопасной дороге. В результате чего столкновения было не избежать. Водитель «Ford`а» не справился с управлением. И машина выехала навстречу, врезавшись в другой автомобиль «РУТА».

— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля «Ford Transit», а также водитель и два пассажира автобуса «РУТА» получили телесные повреждения, — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве, в очередной раз напомнили о правилах безопасности на время сложных погодных условий в Республике.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Пять лет за расстрел из ружья двух котят получил житель Луганской области

47-летнего мужчину привлекли к ответственности за убийство животных с особой жестокостью (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU