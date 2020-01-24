2020-01-24T15:13:50+03:00
Политика

Пять лет за расстрел из ружья двух котят получил житель Луганской области

47-летнего мужчину привлекли к ответственности за убийство животных с особой жестокостью
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Мужчина решил избавиться от ненужных ему созданий с помощью ружья. Фото: w-dog.ruМужчина решил избавиться от ненужных ему созданий с помощью ружья. Фото: w-dog.ru
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47-летний житель Старобельского района Луганской области не подозревал, какое наказание ждет его за убийство двух котят. Обычно в сельской местности приплод подгулявшей домашней любимицы топят в ведре с водой. Но мужчина решил расстрелять не нужных ему созданий. Какой из двух способов умерщвления более гуманный – вопрос спорный. Но оба подпадают под статью Уголовного кодекса Украины.

Это случилось в начале октября прошлого года. Мужчина вынес котят во двор своего дома и выстрелил по ним из охотничьего ружья. Животные погибли мгновенно.

Выстрел услышали соседи, которые сообщили в полицию. Между прочим, стрелять в населенном пункте нельзя даже из официально зарегистрированного оружия. Прибывший на место злодеяния сотрудник полиции составил протокол. И только после этого мужчина узнал, какое наказание ему грозит.

Часть 3 статьи 299 Уголовного кодекса предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет за действия, совершенные умышленно с особой жестокостью или в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, либо в отношении двух и более животных, или повторно, или группой лиц, или совершенные активным способом.

Отмазаться от наказания не получилось. На днях Старобельский районный суд приговорил охотника к 5 годам лишения свободы. Впрочем, учитывая признание и раскаяние виновного, освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком 1 год. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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