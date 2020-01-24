За минувшие сутки по территории ДНР зафиксировано 150 прилетов и четыре попадания в дома

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:03:57+03:00

Украинские войска за последнее время увеличили интенсивность и количество обстрелов

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За последнюю неделю армия Киева стала особо активна в обстрелах и попаданиях. Только за вчера украинские «освободители» попали в хозпостройку, летнюю кухню и два дома в прифронтовой Старомихайловке. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- Накануне в Старомихайловке, что в Кировском районе, по улице Коцюбинского в одном из частных домов повреждена стена и кровля хозпостройки. По улице Бакинских Комиссаров попаданием взрывоопасного предмета разрушена труба дымохода и повреждено остекление одного окна», – говорится в сообщении.

Кроме этого, по улице Ленина в частном доме попадание в фасад дома, в результате в окнах вылетели стекла в доме и в летней кухни.

На данный момент на место выехали сотрудники СЦКК, которые выяснят точную информацию о разрушениях.

Всего же за минувшие сутки Украина 15 раз обстреляла города и поселки Республики. По территории ДНР было выпущено 156 боеприпасов. Об этом также рассказали в СЦКК.

- За истекшие сутки количество нарушений со стороны Украины составило 15 раз. Общее количество выпущенных по Республике боеприпасов – 156 единиц, - рассказали в центре.

В очередной раз досталось селу Веселое, «Вольво-центру», поселку Жабичево, шахте «Трудовская», Александровке, Старомихайловке, Коминтерново, Ленинскому, Саханке.

Наши территории обстреливались минометами 82- и 120 миллиметрового калибра, огонь велся из БМП и БТР, гранатометов, стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберное.

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ИСТОЧНИК KP.RU