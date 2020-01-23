Беременная собака дала деру, как только спасатели вытащили ее из канализационного колодца

23 Янв. 2020 2020-01-23T21:45:58+03:00

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В службу «101» Свердловска 22 января обратились местные жители. Просили о спасении бродячей собаки, упавшей в открытый канализационный колодец. Он находится на улице Войкова. Об этом случае рассказали в пресс-службе МЧС ЛНР.

Когда к месту происшествия приехали сотрудники пожарно-спасательной части №7, то первым делом услышали, как скулит собака. Небольшая дворняга находилась на глубине более двух с половиной метра. Спасатели отметили: животному повезло, что в колодце не было воды. Местные жители превратили его в мусорник. Видимо, за пищей и нырнула в «ловушку» дворняга.

По специальной лестнице-штурмовке к собаке спустился Иван Бирюков. Беременная собака вела себя спокойно и никакого сопротивления не оказала, когда мужчина поднимал ее наверх. Но, едва почувствовав себя в безопасности, дворняга пустилась со всех ног подальше от опасной западни. Так и не поблагодарила своих спасителей.

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ИСТОЧНИК KP.RU