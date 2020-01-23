2020-01-23T23:22:34+03:00
Общество

«Человек года»: в номинации «Защитник Республики» победил командир батальона «Спарта» Владимир Жога

Сегодня в Донецке наградили победителей республиканского конкурса «Человек года»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
«Человек года»: командир батальона «Спарта» Владимир Жога победил в номинации «Защитник Республики»«Человек года»: командир батальона «Спарта» Владимир Жога победил в номинации «Защитник Республики»Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Изменить размер текста:

23 января в Центре славянской культуры состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса «Человек года». В номинации «Защитник Республики» победил командир разведывательного батальона «Спарта» имени Арсена Павлова Владимир Жога. Глава ДНР Денис Пушилин вручил ему диплом и сертификат на 30 тысяч рублей.

- Знаете, это не только моя награда, - сказал корреспонденту «Комсомольской правды» Владимир Жога. - Батальон «Спарта» - команда года!

Благодаря умелым и решительным действиям Владимира Артемовича и его команды уничтожено много бронетехники и живой силы противника.

Итоги «Человека года» подвели в восемнадцати номинациях. Конкурс проходит в Республике с 2017 года. Звание присваивают за существенный личный вклад в развитие государства, выдающиеся профессиональные достижения, смелые и решительные действия при исполнении гражданского долга. Имена победителей заносят в Почетную книгу.

Читайте также

Кто стал «Человеком года» в ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин наградил победителей ежегодного конкурса (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Беременная собака дала деру, как только спасатели вытащили ее из канализационного колодца
«Человек года»: в номинации «Защитник Республики» победил командир батальона «Спарта» Владимир Жога
Кто стал «Человеком года» в ДНР
МВД ДНР просит помочь установить личность пожилого мужчины
Десятки лебедей не улетели на зиму из ландшафтного парка «Клебан-Бык» в Донбассе
Бывший мэр Славянска Штепа умудрилась получить от Украины три с половиной тысячи евро
Аврора и Мадонна, Тамерлан и Святозар – какие еще необычные имена давали жители ЛНР новорожденным
«На завтрак съедают две елки»: верблюды из зоопарка в Мариуполе с удовольствием поглощают деревца с иголками
«Бизнес на войне»: К разведчикам ВСУ не доехало 515 перископов
Мошенницы украли у пенсионерки в Шахтерске больше 400 тысяч рублей
Чуда не случилось: В Донецке умерла собака Флешка с 11-ю пулевыми ранениями
«Пишет в личку всякий бред!» Спецподразделения СБУ создают в соцсетях клоны аккаунтов жителей республик Донбасса
Украина в день своей соборности расстреливала жителей ДНР из 120-миллиметровых минометов
В Комсомольском в огне погиб мужчина
«Зеленский, это ты убил Никиту!» Прощание с погибшим защитником ДНР пройдет 24 января
Погода на день в Луганске: 23 января будет мокрый снег и сильный ветер