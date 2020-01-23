«Человек года»: в номинации «Защитник Республики» победил командир батальона «Спарта» Владимир Жога

23 Янв. 2020 2020-01-23T23:22:34+03:00

Сегодня в Донецке наградили победителей республиканского конкурса «Человек года»

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23 января в Центре славянской культуры состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса «Человек года». В номинации «Защитник Республики» победил командир разведывательного батальона «Спарта» имени Арсена Павлова Владимир Жога. Глава ДНР Денис Пушилин вручил ему диплом и сертификат на 30 тысяч рублей.

- Знаете, это не только моя награда, - сказал корреспонденту «Комсомольской правды» Владимир Жога. - Батальон «Спарта» - команда года!

Благодаря умелым и решительным действиям Владимира Артемовича и его команды уничтожено много бронетехники и живой силы противника.

Итоги «Человека года» подвели в восемнадцати номинациях. Конкурс проходит в Республике с 2017 года. Звание присваивают за существенный личный вклад в развитие государства, выдающиеся профессиональные достижения, смелые и решительные действия при исполнении гражданского долга. Имена победителей заносят в Почетную книгу.

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ИСТОЧНИК KP.RU