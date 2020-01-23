Кто стал «Человеком года» в ДНР

23 Янв. 2020 2020-01-23T21:12:08+03:00

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Торжественная церемония награждения победителей ежегодного республиканского конкурса «Человек года» прошла сегодня, 23 января, в Центре славянской культуры. Награды получили 18 человек.

- Конкурс «Человек года» – это признание достижений по разным направлениям. Сегодня на сцену выйдут люди из разных городов, разных профессий, но их всех объединяет активная гражданская позиция, профессионализм, истинное служение Республике, - сказал Глава ДНР Денис Пушилин.

В номинации «Молодой лидер года» победу одержала аспирант, преподаватель Донецкого национального университета экономики и торговли, руководитель блока по реализации проектов общественной организации «Молодая Республика» Яна Яковенко.

В номинации «На страже закона и порядка» победителем стал заместитель начальника Донецкого городского управления МВД ДНР Алексей Дмитрюк.

Победил в номинации «Защитник Республики» командир разведывательного батальона «Спарта» имени Арсена Павлова Владимир Жога.

Звание «Человек года» в номинации «Поступок года» получил водитель 1-й штурмовой роты внутренних войск МВД ДНР Руслан Савченко.

Награда в номинации «За достижения в сфере культуры» вручена преподавателю музыкальной школы № 1 Донецка Александру Радченко;

«За достижения в сфере физической культуры и спорта» – тренеру-преподавателю ДЮСШ №1 Харцызска Александру Астащенко;

«За достижения в сфере экологии» – общественному деятелю, экологу Владимиру Выгонному.

В других номинациях победителями стали:

• «Лидер» – директор ГП РОС «Феникс» Николай Хардиков;

• «Врач года» – заведующая амбулаторией села Луганское, врач общей практики – семейный врач ЦПМСП № 10 Донецка Валентина Завалишина;

• «За достижения в сфере сельского хозяйства» – бригадир предприятия «Шахтёрская птицефабрика» Наталья Онуфриева;

• «За достижения в сфере промышленности» – начальник участка шахты «Заря» Александр Горобец;

• «За достижения в сфере предпринимательства» – предприниматель Александр Кунов;

• «За достижения в сфере образования» – замдиректора – учитель русского языка и литературы физико-математической школы № 17 Донецка Анна Калугина;

• «Открытое сердце» – регистратор больницы № 23 города Донецка Елена Игнашкина.

• «Милосердие» – социальный рабочий отделения социальной помощи на дому города Снежное Галина Андрейчук.

• «За достижения в сфере здравоохранения» – главный врач больницы № 21 города Донецка Надежда Чегодаева.

• «За достижения в сфере коммунального хозяйства» – слесарь Петровской РЭС Донецкого управления по газоснабжению и газификации Василий Поляруш.

• «За достижение в сфере журналистики» – режиссер телекомпании «Юнион» Дмитрий Чубурков.

Конкурс «Человек года» проходит в Республике с 2017 года. В пресс-службе Главы ДНР сообщили, что звание присваивается за существенный личный вклад в развитие государства, выдающиеся профессиональные достижения, смелые и решительные действия при исполнении гражданского долга. Имена победителей заносятся в Почетную книгу.

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ИСТОЧНИК KP.RU