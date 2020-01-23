МВД ДНР просит помочь установить личность пожилого мужчины

23 Янв. 2020 2020-01-23T20:50:06+03:00

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В пресс-службе Дебальцевского горотдела МВД обратились к жителям Республики за помощью в установлении личности пожилого мужчины.

- 17 января в дежурную часть Дебальцевского городского отдела полиции поступило сообщение о том, что в горбольницу Дебальцево доставлен страдающий потерей памяти пожилой мужчина, не имеющий при себе удостоверяющих личность документов.

Мужчина представляется Николаем Минаевичем Лариным, дата рождения – 31 декабря 1941 года. По его словам, он живет в городе Молодогвардейск (ЛНР) в общежитии № 6 по улице Молодежная, 9.

- Если вы располагаете какой-либо информацией о данном человеке, обращайтесь в Дебальцевский ГО МВД ДНР по тел.: 071-477-23-11 или 102, - сообщили в полиции.

Там также отметили, что пожилой человек направлялся пешком в город Светлодарск к своей сестре. Сейчас этот город занят украинскими войсками. А так называемая Светлодарская дуга напичкана минами и неразорвавшимися боеприпасами. Поэтому путешествие к сестре могло закончиться печально.

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ИСТОЧНИК KP.RU