2020-01-23T13:12:33+03:00
Происшествия

Мошенницы украли у пенсионерки в Шахтерске больше 400 тысяч рублей

Деньги нужны были для ритуала, чтобы «снять проклятье»
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: ivbg.ruФото: ivbg.ru
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На улице Шахтерска к пенсионерке подошли две женщины и сообщили: «На вас лежит проклятье!» Чтобы его снять горожанки убедили 79-летнюю жительницу провести ритуал. Для этого нужно было принести из дома все сбережения.

Доверчивая пенсионерка, испугавшись, согласилась – принесла все что было – больше 400 тысяч рублей. Эту сумму она аккуратно завернула в полиэтиленовый пакет.

Получив сверток, мошенницы провели нехитрые манипуляции и вернули пакет пенсионерке. Однако в нем уже были не деньги, а газеты. Увидев это, 79-летняя пенсионерка сразу же обратилась в полицию.

- 42-летняя мошенница арестована, ее подельница скрывается от следствия и находится в розыске, - сообщила сотрудница пресс-службы Шахтерского горотдела полиции Оксана Демьяненко. – Им грозит до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

В правоохранительных органах Республики призвали жителей быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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