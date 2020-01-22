2020-01-22T20:00:59+03:00
Общество

Горячая линия Минздрава ДНР: как попасть на консультацию к республиканскому специалисту?

Об этом «КП» сообщили сотрудники горячей линии МЗ ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Как попасть на консультацию к республиканскому специалистуКак попасть на консультацию к республиканскому специалистуФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Изменить размер текста:

В ДНР жители закреплены за больницами по месту жительства. Иногда терапевты не видят оснований направлять на дообследование вверенных пациентов в республиканские больницы.

- В таких случаях можно обратиться в Министерство здравоохранения. Тогда уже при необходимости республиканский специалист направит на лечение в стационаре одной из ведущих больниц, - рассказал «КП» оператор горячей линии Министерства здравоохранения ДНР – кризисный психолог Артем Ломанов.

При этом некоторые пациенты и их родственники звонят на горячую линию буквально по всем волнующим поводам. Те же вопросы соцпомощи (получение инвалидных колясок, протезов и другое) не в компетенции Минздрава. Равно как и выдача продуктовых наборов из гуманитарных конвоев.

Телефоны «Горячей линии» Министерства здравоохранения ДНР:

+38 (062) 304–27–41, +38 (050) 269–11–80, +38 (071) 308–49–12.

График работы «Горячей линии»:

с понедельника по четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.45.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Горячая линия Минздрава ДНР: По каким вопросам можно звонить

Корреспонденту «Комсомолки» рассказали, по каким вопросам люди обращаются на горячую линию Минздрава ДНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинский каратель из Волыни погиб в Донбассе
Впервые за много лет: Города ЛНР и ДНР обеспечены новой коммунальной техникой
Горячая линия Минздрава ДНР: как попасть на консультацию к республиканскому специалисту?
Двое украинских военных погибли, трое - ранены: Миномет "Молот" взорвался под Горловкой
В Донецке установят скульптуру Антону Чехову
Беби-бум в ДНР: С начала 2020 года на свет появилось около полутысячи детей
Разведка не удалась: Военными ЛНР сбит беспилотник Украины
Из гаек и болтов горловчанин создает забавные миниатюрные фигурки с сюжетами из повседневной жизни
Горячая линия МЗ ДНР: как пожаловаться на врача?
Горячая линия МЗ ДНР: где сделать операцию?
Горячая линия МЗ ДНР: где взять бесплатные лекарства и вакцины?
Следите за кошельками и телефонами: Участились случаи краж в общественном транспорте
Ректор юридической академии в Донецке «заказал» у киллера убийство министра
Под Горловкой погиб защитник ДНР
Пять лет трагедии на Боссе: Обстрел троллейбуса мог стать местью Украины за аэропорт
«Не хотел идти на улицу и заперся в квартире один»: В Луганске спасатели освободили из западни двухлетнего ребенка
"Слышу отчетливые плюсы и полное отсутствие ответки": Дончане сообщают про новые обстрелы ДНР
Как защитить своего питомца от бешенства?