Горячая линия Минздрава ДНР: как попасть на консультацию к республиканскому специалисту?
В ДНР жители закреплены за больницами по месту жительства. Иногда терапевты не видят оснований направлять на дообследование вверенных пациентов в республиканские больницы.
- В таких случаях можно обратиться в Министерство здравоохранения. Тогда уже при необходимости республиканский специалист направит на лечение в стационаре одной из ведущих больниц, - рассказал «КП» оператор горячей линии Министерства здравоохранения ДНР – кризисный психолог Артем Ломанов.
При этом некоторые пациенты и их родственники звонят на горячую линию буквально по всем волнующим поводам. Те же вопросы соцпомощи (получение инвалидных колясок, протезов и другое) не в компетенции Минздрава. Равно как и выдача продуктовых наборов из гуманитарных конвоев.
Телефоны «Горячей линии» Министерства здравоохранения ДНР:
+38 (062) 304–27–41, +38 (050) 269–11–80, +38 (071) 308–49–12.
График работы «Горячей линии»:
с понедельника по четверг с 09.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 13.45.
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ИСТОЧНИК KP.RU