2020-01-23T18:52:46+03:00
Политика

Десятки лебедей не улетели на зиму из ландшафтного парка «Клебан-Бык» в Донбассе

Прекрасные птицы не стали покидать местное водохранилище, которое пока не замерзло
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Вода в Клебан-Быкском водохранилище не замерзла и стая лебедей осталась зимовать. Фото: Facebook/Клебан-БыкВода в Клебан-Быкском водохранилище не замерзла и стая лебедей осталась зимовать. Фото: Facebook/Клебан-Бык
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В знаменитом ландшафтном парке «Клебан-Бык» рядом с Константиновкой специалисты и посетители могут часами любоваться лебедями. Прекрасные птицы не стали покидать местное водохранилище.

- Лебеди остаются зимовать на водоемах, где размножаются, если вода не замерзла и не покрылась льдом, – объясняет биолог парка Галина Семенихина. - В этом году Клебан-Бык не покрылся слоем льда, поэтому лебеди не мигрировали.

Сотрудники парка подсчитали лебедей-шипунов. Их оказалось 86, все разного возраста.

- В стае, кроме взрослых особей, есть птицы первого, второго и третьего годов жизни, - отмечает биолог.

Вода в Клебан-Быкском водохранилище не замерзла и стая лебедей осталась зимовать. Фото: Facebook/Клебан-Бык

Вода в Клебан-Быкском водохранилище не замерзла и стая лебедей осталась зимовать. Фото: Facebook/Клебан-Бык

Впрочем, радоваться за лебедей еще рано. Зима способна на любые сюрпризы. Могут ударить морозы и выпасть много снега. И тогда сотрудникам парка придется спасать пернатых. Готовы ли они к такой масштабной операции?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Десятки лебедей не улетели на зиму из ландшафтного парка «Клебан-Бык» в Донбассе
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