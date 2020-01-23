2020-01-23T15:58:33+03:00
Политика

«На завтрак съедают две елки»: верблюды из зоопарка в Мариуполе с удовольствием поглощают деревца с иголками

Школьники собирают для животных елки, которые жители после праздников обычно выбрасывают на улицу
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Верблюды с удовольствием ели ветки от елок, которые привезли школьники. Фото: ТК «UA:Донбасс»Верблюды с удовольствием ели ветки от елок, которые привезли школьники. Фото: ТК «UA:Донбасс»
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Для животных из мариупольского зоопарка «Парк дикой природы» Новый год наступает по китайскому календарю (в Поднебесной отмечается 24 января). В это время жители города массово избавляются от елок. А волонтеры привозят их в зоопарк. Для верблюдов это настоящий деликатес.

- В елке много витаминов, и она для работы пищеварения очень полезна. С утра мы кладем верблюдам две елки, они быстро съедают. В течение дня подкладываем еще. В общем, выходит 4-5 елочек. Бывает, что животные съедают больше, - рассказывает работница зоопарка Галина Замарахина.

В Мариуполе второй год подряд провели акцию «Елки – корм для животных». На днях ученики школы № 7 привезли в зоопарк почти четыре десятка елок.

- Ученики сами приносили в школу елки. Мы их потом из школы забрали и привезли в зоопарк. Елки полезны, у них есть эфирные масла, которые помогают животным для их здоровья. А стволы елок пойдут на обогрев зоопарка, – рассказал Владислав Деменков, который занимается организацией акции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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