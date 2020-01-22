Как защитить своего питомца от бешенства?
В Донецке участились случаи заражения домашних и уличных животных бешенством. Единственный способ, как можно обезопасить своего питомца – это поставить ему прививку со специальной вакциной.
В городе уже есть десять ветеринарных лечебниц, где можно сделать вакцинацию животного абсолютно бесплатно. При себе нужно иметь только одноразовый шприц на два миллилитра. Об этом напомнили в пресс-службе администрации Донецка.
— Буденновская ГУВЛ – 203-20-27; 071-418-89-06; 071-426-99-34;
— Петровская ГУВЛ – 050-680-27-64; 071-404-56-44;
— Пролетарская ГУВЛ – 066-774-65-15; 071-332-05-89;
— Калининская ГУВЛ – 295-96-80; 050-642-40-86; 071-373-28-33;
— Киевская ГУВЛ – 050-191-78-40; 071-355-16-74;
— Кировская ГУВЛ – 203-58-79; 066-607-23-00; 071-347-97-19;
— Куйбышевская ГУВЛ – 253-03-21; 050-474-77-09; 071-474-77-09;
— Ленинская ГУВЛ – 050-767-75-19; 071-419-64-22;
— Докучаевская ГУВЛ – 071-310-66-73;
— Моспинская ГУВЛ – 071-365-97-80.
Если увидели на улице больное животное, не пытайтесь помочь ему самостоятельно. Оно может быть агрессивным. В этом случае лучше позвонить в службу «Животное в городе» по телефону: 071-325-38-21, 071-325-38-22, 099-670-90-98. Сотрудники службы найдут бедное животное и окажут ему помощь.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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