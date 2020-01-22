Как защитить своего питомца от бешенства?

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:44:51+03:00

Бесплатная вакцинация животных от бешенства проводится каждую субботу с 8.00 и до 12.30 часов дня. Фото: greenbelarus.info

В Донецке появилось десять ветеринарных лечебниц, где можно бесплатно сделать прививку от бешенства

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В Донецке участились случаи заражения домашних и уличных животных бешенством. Единственный способ, как можно обезопасить своего питомца – это поставить ему прививку со специальной вакциной.

В городе уже есть десять ветеринарных лечебниц, где можно сделать вакцинацию животного абсолютно бесплатно. При себе нужно иметь только одноразовый шприц на два миллилитра. Об этом напомнили в пресс-службе администрации Донецка.

— Буденновская ГУВЛ – 203-20-27; 071-418-89-06; 071-426-99-34;

— Петровская ГУВЛ – 050-680-27-64; 071-404-56-44;

— Пролетарская ГУВЛ – 066-774-65-15; 071-332-05-89;

— Калининская ГУВЛ – 295-96-80; 050-642-40-86; 071-373-28-33;

— Киевская ГУВЛ – 050-191-78-40; 071-355-16-74;

— Кировская ГУВЛ – 203-58-79; 066-607-23-00; 071-347-97-19;

— Куйбышевская ГУВЛ – 253-03-21; 050-474-77-09; 071-474-77-09;

— Ленинская ГУВЛ – 050-767-75-19; 071-419-64-22;

— Докучаевская ГУВЛ – 071-310-66-73;

— Моспинская ГУВЛ – 071-365-97-80.

Если увидели на улице больное животное, не пытайтесь помочь ему самостоятельно. Оно может быть агрессивным. В этом случае лучше позвонить в службу «Животное в городе» по телефону: 071-325-38-21, 071-325-38-22, 099-670-90-98. Сотрудники службы найдут бедное животное и окажут ему помощь.

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Собранные средства предлагают передать в помощь городским приютам, а также пустить на стерилизацию кошек и собак (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU