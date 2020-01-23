Аврора и Мадонна, Тамерлан и Святозар – какие еще необычные имена давали жители ЛНР новорожденным

23 Янв. 2020 2020-01-23T16:47:40+03:00

Стали известны самые необычные и наоборот - популярные имена новорожденных луганчан в 2019 году

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В Министерстве юстиции ЛНР по традиции сообщили о самых популярных и необычных именах новорожденных в Республике в 2019 году.

Выяснилось, что реже всего луганчане называли девочек именами Аврора, Афина, Авитель, Мадонна, Евангелия, Златослава, Иллария, Милица, Мирра, Доминика.

Редкие имена у новорожденных мальчиков - Вильдан, Радмир, Матфей, Даниэль, Тамерлан, Никон, Святозар, Нестор, Якуб.

И наоборот, наибольшей популярностью у родителей пользовались такие имена - Кирилл, Даниил, Артем, Никита, Михаил, Матвей, Максим, Иван, Илья, Тимофей.

А девочек чаще всего называли Анастасия, Мария, София, Виктория, Дарья, Вероника, Ева, Милана, Варвара, Полина.

- Луганчане придерживаются традиционных для региона русских имен, - считает жительница Луганска Мария Королева. – Мои знакомые назвали дочку Варварой. Я сначала немного удивилась. А теперь понимаю, что они далеко не единственные, кто дал ребенку такое имя.

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ИСТОЧНИК KP.RU