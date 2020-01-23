2020-01-23T16:47:40+03:00
Политика

Аврора и Мадонна, Тамерлан и Святозар – какие еще необычные имена давали жители ЛНР новорожденным

Стали известны самые необычные и наоборот - популярные имена новорожденных луганчан в 2019 году
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Луганчане дают своим детям традиционные для русскоязычного региона имена. Фото: zastavki.comЛуганчане дают своим детям традиционные для русскоязычного региона имена. Фото: zastavki.com
Изменить размер текста:

В Министерстве юстиции ЛНР по традиции сообщили о самых популярных и необычных именах новорожденных в Республике в 2019 году.

Выяснилось, что реже всего луганчане называли девочек именами Аврора, Афина, Авитель, Мадонна, Евангелия, Златослава, Иллария, Милица, Мирра, Доминика.

Редкие имена у новорожденных мальчиков - Вильдан, Радмир, Матфей, Даниэль, Тамерлан, Никон, Святозар, Нестор, Якуб.

И наоборот, наибольшей популярностью у родителей пользовались такие имена - Кирилл, Даниил, Артем, Никита, Михаил, Матвей, Максим, Иван, Илья, Тимофей.

А девочек чаще всего называли Анастасия, Мария, София, Виктория, Дарья, Вероника, Ева, Милана, Варвара, Полина.

- Луганчане придерживаются традиционных для региона русских имен, - считает жительница Луганска Мария Королева. – Мои знакомые назвали дочку Варварой. Я сначала немного удивилась. А теперь понимаю, что они далеко не единственные, кто дал ребенку такое имя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Беби-бум в ДНР: С начала 2020 года на свет появилось около полутысячи детей

Мальчиков снова больше, чем девочек (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывший мэр Славянска Штепа умудрилась получить от Украины три с половиной тысячи евро
Аврора и Мадонна, Тамерлан и Святозар – какие еще необычные имена давали жители ЛНР новорожденным
«На завтрак съедают две елки»: верблюды из зоопарка в Мариуполе с удовольствием поглощают деревца с иголками
«Бизнес на войне»: К разведчикам ВСУ не доехало 515 перископов
Мошенницы украли у пенсионерки в Шахтерске больше 400 тысяч рублей
Чуда не случилось: В Донецке умерла собака Флешка с 11-ю пулевыми ранениями
«Пишет в личку всякий бред!» Спецподразделения СБУ создают в соцсетях клоны аккаунтов жителей республик Донбасса
Украина в день своей соборности расстреливала жителей ДНР из 120-миллиметровых минометов
В Комсомольском в огне погиб мужчина
«Зеленский, это ты убил Никиту!» Прощание с погибшим защитником ДНР пройдет 24 января
Погода на день в Луганске: 23 января будет мокрый снег и сильный ветер