2020-01-23T12:25:08+03:00
Политика

«Пишет в личку всякий бред!» Спецподразделения СБУ создают в соцсетях клоны аккаунтов жителей республик Донбасса

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский предупреждает дончан о новой опасности
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
В соцсетях надо проявлять бдительность. Фото: vladtime.ruВ соцсетях надо проявлять бдительность. Фото: vladtime.ru
Изменить размер текста:

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский считает, что второй постмайданный президент Зеленский все же выполнил одно свое обещание: против Донбасса развернута массированная информационная война. Тратятся миллионы бюджетных гривен - запущен специальный телеканал, снимаются постановочные сюжеты и целые фильмы, мифологизирующие бандеровцев. Ведется работа в соцсетях.

- Сейчас специальные подразделения при СБУ весьма активно создают клоны аккаунтов жителей ДНР и ЛНР в соцсетях, пытаются дискредитировать Республики и вербовать агентуру, - предупреждает Бердичевский.

Он обращает внимание:

- если у вашего знакомого сменилась риторика;

- он пишет странные, не похожие на него тексты и посты;

- пишет в личку всякий бред и задает странные вопросы;

то, со 100-процентной вероятностью этот аккаунт взломан или создан СБУшниками.

- Внимательно отнеситесь к этому, обратитесь в соответствующие органы в случае явной попытки вербовки и не добавляйте кого попало в друзья, если у вас закрытая страница, - советует депутат.

Кстати, если кто-то наивно полагает, что его болтовня с соцсетях сойдет ему с рук, то он глубоко ошибается. В ДНР и ЛНР достаточно суровые законы за «возбуждение ненависти и вражды, а также распространение информации, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию органов власти».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Фотографировал организаторов выборов для дискредитации»: жителя ЛНР осудили на 12 лет за госизмену

В Генеральной прокуратуре Республики рассказали, за что мужчина получил столь суровое наказание (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Бизнес на войне»: К разведчикам ВСУ не доехало 515 перископов
Мошенницы украли у пенсионерки в Шахтерске больше 400 тысяч рублей
Чуда не случилось: В Донецке умерла собака Флешка с 11-ю пулевыми ранениями
«Пишет в личку всякий бред!» Спецподразделения СБУ создают в соцсетях клоны аккаунтов жителей республик Донбасса
Украина в день своей соборности расстреливала жителей ДНР из 120-миллиметровых минометов
В Комсомольском в огне погиб мужчина
«Зеленский, это ты убил Никиту!» Прощание с погибшим защитником ДНР пройдет 24 января
Погода на день в Луганске: 23 января будет мокрый снег и сильный ветер
Погода на день в Донецке: 23 января ночью будет снег, а к вечеру похолодает до – 3
Капитан очевидность: Зеленский назвал условие наступления мира в Донбассе
Украинский каратель из Волыни погиб в Донбассе
Впервые за много лет: Города ЛНР и ДНР обеспечены новой коммунальной техникой
Горячая линия Минздрава ДНР: как попасть на консультацию к республиканскому специалисту?
Двое украинских военных погибли, трое - ранены: Миномет "Молот" взорвался под Горловкой
В Донецке установят скульптуру Антону Чехову
Беби-бум в ДНР: С начала 2020 года на свет появилось около полутысячи детей
Разведка не удалась: Военными ЛНР сбит беспилотник Украины
Из гаек и болтов горловчанин создает забавные миниатюрные фигурки с сюжетами из повседневной жизни
Горячая линия МЗ ДНР: как пожаловаться на врача?
Горячая линия МЗ ДНР: где сделать операцию?
Горячая линия МЗ ДНР: где взять бесплатные лекарства и вакцины?
Следите за кошельками и телефонами: Участились случаи краж в общественном транспорте
Ректор юридической академии в Донецке «заказал» у киллера убийство министра
Под Горловкой погиб защитник ДНР
Пять лет трагедии на Боссе: Обстрел троллейбуса мог стать местью Украины за аэропорт
«Не хотел идти на улицу и заперся в квартире один»: В Луганске спасатели освободили из западни двухлетнего ребенка
"Слышу отчетливые плюсы и полное отсутствие ответки": Дончане сообщают про новые обстрелы ДНР
Как защитить своего питомца от бешенства?