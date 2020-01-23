«Пишет в личку всякий бред!» Спецподразделения СБУ создают в соцсетях клоны аккаунтов жителей республик Донбасса

23 Янв. 2020 2020-01-23T12:25:08+03:00

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Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский считает, что второй постмайданный президент Зеленский все же выполнил одно свое обещание: против Донбасса развернута массированная информационная война. Тратятся миллионы бюджетных гривен - запущен специальный телеканал, снимаются постановочные сюжеты и целые фильмы, мифологизирующие бандеровцев. Ведется работа в соцсетях.

- Сейчас специальные подразделения при СБУ весьма активно создают клоны аккаунтов жителей ДНР и ЛНР в соцсетях, пытаются дискредитировать Республики и вербовать агентуру, - предупреждает Бердичевский.

Он обращает внимание:

- если у вашего знакомого сменилась риторика;

- он пишет странные, не похожие на него тексты и посты;

- пишет в личку всякий бред и задает странные вопросы;

то, со 100-процентной вероятностью этот аккаунт взломан или создан СБУшниками.

- Внимательно отнеситесь к этому, обратитесь в соответствующие органы в случае явной попытки вербовки и не добавляйте кого попало в друзья, если у вас закрытая страница, - советует депутат.

Кстати, если кто-то наивно полагает, что его болтовня с соцсетях сойдет ему с рук, то он глубоко ошибается. В ДНР и ЛНР достаточно суровые законы за «возбуждение ненависти и вражды, а также распространение информации, порочащую честь, достоинство и деловую репутацию органов власти».

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ИСТОЧНИК KP.RU