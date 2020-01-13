2020-01-13T20:58:24+03:00
Политика

«Фотографировал организаторов выборов для дискредитации»: жителя ЛНР осудили на 12 лет за госизмену

В Генеральной прокуратуре Республики рассказали, за что мужчина получил столь суровое наказание
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На заседании суда кировчанин дал показания, фактически признающие его вину Фото: readovka.ruНа заседании суда кировчанин дал показания, фактически признающие его вину Фото: readovka.ru
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Житель Кировска приговорен к 12 годам заключения за государственную измену. Такой вердикт вынес Верховный Суд ЛНР. Приговор уже вступил в законную силу. В пресс-службе Генеральной прокуратуры Республики сегодня рассказали, за что кировчанин получил столь суровое наказание.

Оказывается, с апреля по декабрь 2018 года житель Кировска вел деятельность, направленную против безопасности ЛНР. Это выражалось в попытках дискредитировать проведение выборов главы Республики и депутатов Народного Совета ЛНР. Каким образом? Мужчина фиксировал на фото и видео участников организации выборов. В дальнейшем эти материалы использовали спецслужбы Украины для идентификации организаторов выборов и оказания на них давления.

А еще житель Кировска принял участие в судебном заседании на территории Украины. Там дал показания о «незаконности» выборов в ЛНР. В Республике такие действия расцениваются, как дискредитация органов власти и конституционного строя ЛНР.

На заседании суда кировчанин дал показания, фактически признающие его вину и подтверждающие собранные следствием доказательства.

Имя и фамилия жителя Кировска не разглашается. Но, думается, эта история должна стать предупреждением для тех, кто любит в соцсетях «чесать языками» по поводу и без. И выкладывать фото и видео, не задумываясь о последствиях для тех, кого запечатлели в кадре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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