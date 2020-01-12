А кто-то верил, что будет иначе? Реинтегрировать Донбасс нацисты предлагают с помощью огня и снарядов
Если кто-то вдохновился новогодней речью Зеленского и поверил в его миротворческие планы, то придется готовиться к жесткому разочарованию. Накануне бывший лидер украинской праворадикальной организации «С14» (запрещенной в РФ организации) некто Евгений Карась выложил в сети два видео с подписью: «ветераны ответственно готовятся к реинтеграции Донбасса».
На первом из них показан строй вооруженных людей, которые после фразы Карася: «готовимся к реинтеграции Донбасса», – открывают огонь из пистолетов и автоматов.
А кто-то думал, что будет по-другому? Значит, этот наивный человек живет не в Донбассе.
На втором видео запечатлен огнеметчик, одетый в форму, напоминающую обмундирование немецких солдат периода Великой Отечественной войны, которого Карась называет «новой санэпидемстанцией» Донбасса.
Методы нацистов не меняются вот уже более 80 лет.
А что же Зеленский с его миротворческими спичами, от которых многие пустили слезы умиления? А ничего! Традиционно не заметил.
Тем временем, не прекращаются обстрелы сел и городов Республики. Под огнем снова Трудовские, Спартак, окраины Горловки.
ИСТОЧНИК KP.RU