2020-01-12T20:31:20+03:00
Политика

А кто-то верил, что будет иначе? Реинтегрировать Донбасс нацисты предлагают с помощью огня и снарядов

Украинские националисты записали свой ответ на речь Зеленского
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Запрещенные в РФ организации на Украине чувствуют себя вольготно. Фото: ДАНЗапрещенные в РФ организации на Украине чувствуют себя вольготно. Фото: ДАН
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Если кто-то вдохновился новогодней речью Зеленского и поверил в его миротворческие планы, то придется готовиться к жесткому разочарованию. Накануне бывший лидер украинской праворадикальной организации «С14» (запрещенной в РФ организации) некто Евгений Карась выложил в сети два видео с подписью: «ветераны ответственно готовятся к реинтеграции Донбасса».

На первом из них показан строй вооруженных людей, которые после фразы Карася: «готовимся к реинтеграции Донбасса», – открывают огонь из пистолетов и автоматов.

А кто-то думал, что будет по-другому? Значит, этот наивный человек живет не в Донбассе.

На втором видео запечатлен огнеметчик, одетый в форму, напоминающую обмундирование немецких солдат периода Великой Отечественной войны, которого Карась называет «новой санэпидемстанцией» Донбасса.

Методы нацистов не меняются вот уже более 80 лет.

А что же Зеленский с его миротворческими спичами, от которых многие пустили слезы умиления? А ничего! Традиционно не заметил.

Тем временем, не прекращаются обстрелы сел и городов Республики. Под огнем снова Трудовские, Спартак, окраины Горловки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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