"За цифрами разрушений стоит наша жизнь!" В Горловке украинскими снарядами снова повреждены дома

12 Янв. 2020 2020-01-12T12:04:22+03:00

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Несмотря на все миролюбивые обещания Украины, обстрелы Республики продолжаются. Вчера вылетело остекление жилого дома в поселке Гольмовский на севере Горловки из-за попадания взрывоопасного предмета.

- В поселке Гольмовский Никитовского района Горловки по улице Больничной в квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома от взрыва снаряда вылетели стекла , – сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

- Все это превратилось уже в обыденность и сухие строчки статистики, за которыми чья-то жизнь, - говорит жительница Горловки Елена. - А весь к мир уже к этому привык и зевает, когда слышит новости про нас.

Ранее украинские боевики за минувшие сутки десять раз нарушили режим прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило десять раз, – сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 34 единицы.

ИСТОЧНИК KP.RU