2020-01-12T10:56:29+03:00
Политика

"Подвалом и памперсами обеспечим!": Дончане предлагают тем, кто восторгался новогодней речью Зеленского, пожить на линии разграничения

За сутки в Республику прилетело от ВСУ более 30 снарядов
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Вот тут бы и переночевать поклонникам Зеленского. Фото: Русская ВеснаВот тут бы и переночевать поклонникам Зеленского. Фото: Русская Весна
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Украинские боевики за минувшие сутки десять раз нарушили режим прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило десять раз, – сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 34 единицы.

Миротворческая политика Зеленского рассчитана разве что на доверчивых украинцев. Дончан ею не проведешь.

- Пусть бы те, кто так восторгался новогодней речью Зеленского, приехали бы сюда и пару ночей бы провели на Трудовских или Спартаке. Подвалом и памперсами обеспечим, не переживайте! Глядишь, соплей восторга поубавилось бы, - говорит жительница Донецка Светлана Ивакина. - Хорошо восторгаться, когда тебя это совсем не касается.

Под обстрелами ВСУ на донецком направлении оказались село Лозовое, район столичного аэропорта, поселки Жабичево и шахты «Трудовская»; на горловском – поселки Гольмовский и Зайцево; на мариупольском – село Заиченко.

Ранее украинские военные пригнали пять бронетранспортеров в район операции объединенных сил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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