"Подвалом и памперсами обеспечим!": Дончане предлагают тем, кто восторгался новогодней речью Зеленского, пожить на линии разграничения
Украинские боевики за минувшие сутки десять раз нарушили режим прекращения огня.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило десять раз, – сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. – Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 34 единицы.
Миротворческая политика Зеленского рассчитана разве что на доверчивых украинцев. Дончан ею не проведешь.
- Пусть бы те, кто так восторгался новогодней речью Зеленского, приехали бы сюда и пару ночей бы провели на Трудовских или Спартаке. Подвалом и памперсами обеспечим, не переживайте! Глядишь, соплей восторга поубавилось бы, - говорит жительница Донецка Светлана Ивакина. - Хорошо восторгаться, когда тебя это совсем не касается.
Под обстрелами ВСУ на донецком направлении оказались село Лозовое, район столичного аэропорта, поселки Жабичево и шахты «Трудовская»; на горловском – поселки Гольмовский и Зайцево; на мариупольском – село Заиченко.
Ранее украинские военные пригнали пять бронетранспортеров в район операции объединенных сил.
ИСТОЧНИК KP.RU