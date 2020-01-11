Украинские боевики пригнали пять бронетранспортеров в прифронтовые поселки
Украинские военные пригнали пять бронетранспортеров в район операции объединенных сил. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
- В зоне ответственности 46-й бригады вооруженных формирований Украины зафиксировано в Войтово - один бронеавтомобиль «Кобра», в Плотине и Нижнетеплом – еще по одному бронетранспортеру. В зоне ответственности 93-й бригады зафиксировано: в Трехизбенка – один бронетранспортер. В зоне ответственности 59-й бригады: в Луганском - одна боевая машина пехоты, - рассказал Яков Осадчий.
Эту информацию подтвердили и наблюдатели миссии ОБСЕ. Новые факты размещения танков и боевых машин противника фиксируются едва ли не каждый день.
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ИСТОЧНИК KP.RU