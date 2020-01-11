2020-01-11T19:11:41+03:00
Политика

Украинские боевики пригнали пять бронетранспортеров в прифронтовые поселки

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинские боевики пригнали пять бронетранспортеров в прифронтовые поселки. Фото: ВКонтактеУкраинские боевики пригнали пять бронетранспортеров в прифронтовые поселки. Фото: ВКонтакте
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Украинские военные пригнали пять бронетранспортеров в район операции объединенных сил. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- В зоне ответственности 46-й бригады вооруженных формирований Украины зафиксировано в Войтово - один бронеавтомобиль «Кобра», в Плотине и Нижнетеплом – еще по одному бронетранспортеру. В зоне ответственности 93-й бригады зафиксировано: в Трехизбенка – один бронетранспортер. В зоне ответственности 59-й бригады: в Луганском - одна боевая машина пехоты, - рассказал Яков Осадчий.

Эту информацию подтвердили и наблюдатели миссии ОБСЕ. Новые факты размещения танков и боевых машин противника фиксируются едва ли не каждый день.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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