В Комсомольском в огне погиб мужчина

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:21:28+03:00

Изменить размер текста: A A

22 января в поселке Новоамвросиевка Амвросиевского района загорелось здание по улице Мира. В нем расположены продуктовые магазины. Для тушения огня выехали три спецмашины и 14 пожарных. Пожар ликвидировали. Но он успел натворить немало бед.

Огонь уничтожил кровлю здания на площади 659 квадратных метров, перекрытие на площади 300 квадратных метров, четыре дверных и девять оконных блоков. Причина пожара устанавливается. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

К счастью, в Новоамвросиевке никто не пострадал. В отличие от пожара в городе Комсомольское Старобешевского района. Там сгорел частный дом по улице Садовой. На месте пожара спасатели обнаружили погибшего. Сейчас сотрудники полиции устанавливают сведения об этом человеке.

Всего в ДНР в минувшие сутки ликвидировано 5 пожаров: в Донецке – 1, в Макеевке – 2, в Амвросиевском районе – 1, в Старобешевском районе – 1.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Когда я узнала, что у моего сына рак – земля ушла из под ног!» Двухлетний Лёня Шкурко борется со смертельной болезнью

Благотворительный фонд «Время добрых» проводил экстренный сбор средств на лечение ребенка в Донецке (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU