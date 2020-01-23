В Комсомольском в огне погиб мужчина
22 января в поселке Новоамвросиевка Амвросиевского района загорелось здание по улице Мира. В нем расположены продуктовые магазины. Для тушения огня выехали три спецмашины и 14 пожарных. Пожар ликвидировали. Но он успел натворить немало бед.
Огонь уничтожил кровлю здания на площади 659 квадратных метров, перекрытие на площади 300 квадратных метров, четыре дверных и девять оконных блоков. Причина пожара устанавливается. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
К счастью, в Новоамвросиевке никто не пострадал. В отличие от пожара в городе Комсомольское Старобешевского района. Там сгорел частный дом по улице Садовой. На месте пожара спасатели обнаружили погибшего. Сейчас сотрудники полиции устанавливают сведения об этом человеке.
Всего в ДНР в минувшие сутки ликвидировано 5 пожаров: в Донецке – 1, в Макеевке – 2, в Амвросиевском районе – 1, в Старобешевском районе – 1.
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ИСТОЧНИК KP.RU