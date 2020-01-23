Погода на день в Луганске: 23 января будет мокрый снег и сильный ветер

23 Янв. 2020 2020-01-23T08:05:28+03:00

На дорогах в Луганске ожидается гололед, поэтому водителям лучше воздержаться от поездок. Фото: vk.com/vk_lg

В Луганске местами ожидается температура от минус 4 до 1 градуса тепла

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В Луганске и Луганской Народной Республике 23 января будет облачно. Ночью туман. Местами пойдет мокрый снег, ожидается налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Будет дуть сильный северо-западный ветер со скоростью 9-14 м/с, местами порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью и днем минус 4 – плюс 1 градус. Об этом сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

Время восхода солнца в Луганске 23 января - 7.30, время захода - 17.40. Продолжительность светового дня составит 10 часов 10 минут.

В последующие дни погода порадует луганчан. По предварительному прогнозу, 24-25 января осадков не ожидается, температурный фон значительно не изменится. Но зато выглянет солнышко

Поэтому по возможности жителям ЛНР, особенно пожилым, лучше 23 января отсидеться дома. А водителям – лучше воздержаться от поездок.

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ИСТОЧНИК KP.RU