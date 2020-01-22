Впервые за много лет: Города ЛНР и ДНР обеспечены новой коммунальной техникой
Впервые за много лет городам ДНР и ЛНР передана новая коммунальная техника. Ведь старая исчерпала свой ресурс еще при Украине.
Городам и районам ДНР передали 27 машин коммунальной техники -16 мусоровозов, 9 автовышек и 2 водовоза для питьевой воды.
Докучаевску переданы 2 мусоровоза с задней загрузкой, по одному мусоровозу получили: Дебальцево, Енакиево, Ждановка, Кировское, Макеевка, Снежное, Торез, Харцызск, Зугрэс, Иловайск, администрации Амвросиевского, Новоазовского, Старобешевского и Тельмановского районов.
Автовышки получили Горловка, Енакиево, Ждановка, Макеевка, Торез, Харцызск, а также Амвросиевский, Новоазовский и Тельмановский районы.
А водовозы переданы ГП «Вода Донбасса».
В ЛНР коммунальщики тоже получили новую технику. Так, в Краснодоне они получили два мусоровоза с задней загрузкой, два мусоровоза с боковой загрузкой, а также колесную автовышку.
- Будем надеяться, что это будет способствовать их нормальной работе. В этом году, грех жаловаться, мусор вывозят вовремя, нареканий нет, - прокомментировала новость жительница Донецка Анастасия.
планируется закупить экскаваторы-погрузчики, баровые установки, дорожные комбинированные машины. DNR LIVE: http://dnr-live.ru/goroda-i-rayonyi-dnr-poluchili-eshhe-27-edinits-spetstehniki/
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ИСТОЧНИК KP.RU