2020-01-22T21:43:04+03:00
Политика

Украинский каратель из Волыни погиб в Донбассе

Он погиб от пули снайпера
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Что ты забыл в Донбассе? Фото: facebook.comЧто ты забыл в Донбассе? Фото: facebook.com
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Сегодня в Донбассе погиб 22-летний боевик ВСУ Сорочука. Об этом сообщила пособница боевиков Ярина Чорногуз.

- Сегодня ушел из жизни парень, которого я любила. Люблю. Сегодня ночью он написал мне, что жалеет, что не смог вчера меня увидеть и услышать. А сегодня утром его уже нет. Я не верю в это. Не верю, что никогда не услышу этот голос больше. Пусть слово мир застрянет вам в горле и «вгонит та война» так же. Я хочу смерти тому снайперу, который это сделал. И он ее получит, — написала Чорногуз.

Такая яростная Ярина забывает, что ее хлопчик и такие, как он, наделали бед Донбассу куда больше. Вспомнить только, что сегодня пять лет трагедии на Боссе, где в один момент погибли восемь человек, а 20 - были тяжело ранены.

Военные ДНР тоже несут потери. Сегодня под Горловкой погиб от пули украинского снайпера 20-летний Никита Фокин. Только в отличие от Сорочука, Никита защищал свою землю.

- От себя лично и от всех жителей Горловки выражаю свои самые искренние соболезнования маме Никиты Людмиле Витальевне, всем родным и близким. Спасибо Вам за Героя! Горловка скорбит, - заявил Глава Горловки Приходько. - Президент Украины Зеленский и его команда, несмотря на свои громкие лицемерные заявления о мире, в очередной раз показали своё истинное фашистское лицо и продолжают методично уничтожать жителей Донбасса. Но хочу заверить, «уважаемые», у вас ничего не получится, потому что ничто не заставит нас вернуться в страну фашистов и убийц. Зеленский, это ТЫ убил Никиту! Это ТЫ лишил мать сына! Его кровь на твоих руках!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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