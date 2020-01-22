2020-01-22T16:05:09+03:00
Политика

Разведка не удалась: Военными ЛНР сбит беспилотник Украины

Украинские боевики с помощью него пытались проводить разведку у села Сокольники
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Вот такие "игрушки" военные Республик давно научились сбивать. Фото: novorosinform.orgВот такие "игрушки" военные Республик давно научились сбивать. Фото: novorosinform.org
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В ЛНР военные сбили беспилотный летательный аппарат украинских боевиков, проводивший разведку в районе села Сокольники. Это село находится в непосредственной близости к линии фронта.

- Вчера в районе населенного пункта Сокольники был обнаружен и сбит беспилотный летательный аппарат типа «Фантом», принадлежащий 93-й бригаде ВСУ, который вел воздушную разведку. В настоящее время наши специалисты изучают беспилотный аппарат и имеющиеся на флэш-накопителе фото и видеозаписи, — сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. - Заверяю украинских оккупантов в бесполезности данных действий, так как подразделения ПВО Народной милиции ЛНР регулярно пресекают такие попытки, — подчеркнул представитель оборонного ведомства.

Ранее при обстреле поселка Доломитное на северной окраине Горловки погиб военнослужащий ДНР. Как видно, ни о каком перемирии речи даже не идет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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