2020-01-22T14:51:37+03:00
Общество

Горячая линия МЗ ДНР: как пожаловаться на врача?

Об этом «КП» сообщили сотрудники горячей линии МЗ ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Кризисный психолог горячей линии Минздрава Республики Артем ЛомановКризисный психолог горячей линии Минздрава Республики Артем ЛомановФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Из всего количества звонков около 10 процентов – это жалобы на неправомерные, как считают пациенты, действия врачей.

- Действительно, бывает, что врачи некорректно относятся к пациентам, не подсказывают, где взять лекарств, - рассказал «КП» один из операторов горячей линии Министерства здравоохранения ДНР – кризисный психолог Артем Ломанов.

Сотрудники горячей линии разъясняют, что граждане могут и сами, напрямую, обратиться к руководителю учреждения здравоохранения для решения своих вопросов. Если оно подведомственно местной власти, то - в управления здравоохранения соответствующей администрации. Также можно написать на сайт Минздрава или прийти в общественную приемную.

Если пациент сомневается в правильности поставленного ему диагноза – он также может обратиться в Министерство здравоохранения. Чиновники рассмотрят случай на специально созданной комиссии, подключив ученых из Донецкого национального медицинского университета имени Максима Горького.

По словам сотрудников горячей линии, примерно 80 процентов жалоб на врачей не подтверждается.

- Нередко конфликты возникают из-за элементарного недопонимания пациентов, и после разговора все становится на свои места, - отметил кризисный психолог горячей линии Минздрава.

Каждый день на горячую линию МЗ звонят около 50 человек по самым разным вопросам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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