Горячая линия МЗ ДНР: где сделать операцию?
«Где сделать операцию?» - этот вопрос часто задают сотрудникам горячей линии Министерства здравоохранения ДНР. Они подсказывают, в какие клиники можно обратиться. Нередко у пациентов возникает следующий вопрос: «Где взять дорогостоящие медикаменты для проведения операции?»
Специалисты говорят, что если в самой больнице нет необходимых препаратов, то их по возможности могут выделить из резерва, сформированного Министерством здравоохранения.
- Для этого подайте обращение через сайт Минздрава mzdnr.ru (раздел «Общественная приемная»), приложив документы о назначении этих лекарств. Проблема каждого рассматривается индивидуально. Мы стремимся оказать помощь по-максимуму, - прокомментировала заведующая сектором по работе с обращениями граждан общего отдела Министерства здравоохранения ДНР Елена Руденко.
Каждый день на горячую линию МЗ звонят около 50 человек по самым разным вопросам.
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ИСТОЧНИК KP.RU