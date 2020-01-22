2020-01-22T14:47:54+03:00
Общество

Горячая линия МЗ ДНР: где сделать операцию?

Об этом «КП» сообщили в Минздраве ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Горячая линия МЗ ДНР: где сделать операцию?Горячая линия МЗ ДНР: где сделать операцию?Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

«Где сделать операцию?» - этот вопрос часто задают сотрудникам горячей линии Министерства здравоохранения ДНР. Они подсказывают, в какие клиники можно обратиться. Нередко у пациентов возникает следующий вопрос: «Где взять дорогостоящие медикаменты для проведения операции?»

Специалисты говорят, что если в самой больнице нет необходимых препаратов, то их по возможности могут выделить из резерва, сформированного Министерством здравоохранения.

- Для этого подайте обращение через сайт Минздрава mzdnr.ru (раздел «Общественная приемная»), приложив документы о назначении этих лекарств. Проблема каждого рассматривается индивидуально. Мы стремимся оказать помощь по-максимуму, - прокомментировала заведующая сектором по работе с обращениями граждан общего отдела Министерства здравоохранения ДНР Елена Руденко.

Каждый день на горячую линию МЗ звонят около 50 человек по самым разным вопросам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Над Горловкой летала «Фурия»: захвачен беспилотник, который корректировал массированный обстрел города из минометов

А ответный огонь защитников ДНР должны были запечатлеть украинские телеканалы «1+1» и «5 канал» (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Беби-бум в ДНР: С начала 2020 года на свет появилось около полутысячи детей
Разведка не удалась: Военными ЛНР сбит беспилотник Украины
Из гаек и болтов горловчанин создает забавные миниатюрные фигурки с сюжетами из повседневной жизни
Горячая линия МЗ ДНР: как пожаловаться на врача?
Горячая линия МЗ ДНР: где сделать операцию?
Горячая линия МЗ ДНР: где взять бесплатные лекарства и вакцины?
Следите за кошельками и телефонами: Участились случаи краж в общественном транспорте
Ректор юридической академии в Донецке «заказал» у киллера убийство министра
Под Горловкой погиб защитник ДНР
Пять лет трагедии на Боссе: Обстрел троллейбуса мог стать местью Украины за аэропорт
«Не хотел идти на улицу и заперся в квартире один»: В Луганске спасатели освободили из западни двухлетнего ребенка
"Слышу отчетливые плюсы и полное отсутствие ответки": Дончане сообщают про новые обстрелы ДНР
Как защитить своего питомца от бешенства?