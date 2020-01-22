Горячая линия МЗ ДНР: где сделать операцию?

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:47:54+03:00

Об этом «КП» сообщили в Минздраве ДНР

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«Где сделать операцию?» - этот вопрос часто задают сотрудникам горячей линии Министерства здравоохранения ДНР. Они подсказывают, в какие клиники можно обратиться. Нередко у пациентов возникает следующий вопрос: «Где взять дорогостоящие медикаменты для проведения операции?»

Специалисты говорят, что если в самой больнице нет необходимых препаратов, то их по возможности могут выделить из резерва, сформированного Министерством здравоохранения.

- Для этого подайте обращение через сайт Минздрава mzdnr.ru (раздел «Общественная приемная»), приложив документы о назначении этих лекарств. Проблема каждого рассматривается индивидуально. Мы стремимся оказать помощь по-максимуму, - прокомментировала заведующая сектором по работе с обращениями граждан общего отдела Министерства здравоохранения ДНР Елена Руденко.

Каждый день на горячую линию МЗ звонят около 50 человек по самым разным вопросам.

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ИСТОЧНИК KP.RU