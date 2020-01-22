Горячая линия МЗ ДНР: где взять бесплатные лекарства и вакцины?
В начале войны в разных городах Донецкой Народной Республики работали социальные аптеки. В них по направлениям врачей жителям выдавали бесплатные лекарства и вакцины, поступающие в Республику по линии гуманитарной помощи из Российской Федерации. Сейчас все гуманитарные медикаменты распределяют по подведомственным Минздраву лечебным учреждениям.
- Пациенты, которые находятся в стационаре, обеспечиваются бесплатно теми лекарствами, которые есть в наличии в больнице, - рассказал «КП» один из операторов горячей линии Министерства здравоохранения ДНР – кризисный психолог Артем Ломанов.
Каждый день на горячую линию МЗ звонят около 50 человек по самым разным вопросам.
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ИСТОЧНИК KP.RU