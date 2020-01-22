2020-01-22T13:38:29+03:00
Происшествия

Ректор юридической академии в Донецке «заказал» у киллера убийство министра

Чтобы «убрать» чиновника Сергей Гончаров воспользовался старыми связями в криминальных кругах
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: donbassla.ruФото: donbassla.ru
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В Донецке задержан ректор донбасской юридической академии. Сергея Павловича Гончарова обвиняют в организации заказного убийства. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- Из-за служебных разногласий преступник решился на физическое устранение руководителей Министерства образования ДНР, - рассказали в полиции.

В правоохранительных органах сообщили, что для поиска киллера Гончаров воспользовался старыми связями в криминальных кругах. Когда нашелся человек, который готов на преступление, Гончаров передал ему личные данные, фотографии и маршруты жертв и рассказал об их распорядке дня и составил план убийства.

- Чтобы получить вознаграждение, киллер должен был предъявить Гончарову доказательства и незамедлительно покинуть территорию ДНР, - отметили в МВД ДНР.

Однако сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью предотвратили преступление. Они собрали достаточно доказательств для задержания ректора и обвинения его в организации убийства. Сергею Гончарову грозит пожизненное заключение или смертная казнь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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