Под Горловкой погиб защитник ДНР
Военнослужащий ДНР погиб сегодня при обстреле поселка Доломитное на северной окраине Горловки.
- Утром по приказу (комбрига Геннадия) Шаповалова на передовые позиции 59-й бригады прибыла группа снайперов со снайперскими винтовками Barrett М82 калибром 12,7 мм из состава сил специальных операций, которая в 06:10 под прикрытием пулеметов открыла прицельный огонь по нашим позициям в районе поселка Доломитное, — сообщили в Управлении Народной милиции Республики
Именно тогда был убит военнослужащий ДНР, который находился там на боевом посту.
Дончане отмечают, что количество обстрелов в последние дни значительно выросло. Украинские боевики сегодня утром выпустили по району донецкого аэропорта семь мин калибром 82 мм. А за прошлые сутки от Украины прилетело почти 40 боеприпасов.
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ИСТОЧНИК KP.RU