2020-01-22T13:20:50+03:00
Политика

Под Горловкой погиб защитник ДНР

Его сразила пуля украинского снайпера
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Война продолжает уносить жизни защитников Республики. Фото: Русская ВеснаВойна продолжает уносить жизни защитников Республики. Фото: Русская Весна
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Военнослужащий ДНР погиб сегодня при обстреле поселка Доломитное на северной окраине Горловки.

- Утром по приказу (комбрига Геннадия) Шаповалова на передовые позиции 59-й бригады прибыла группа снайперов со снайперскими винтовками Barrett М82 калибром 12,7 мм из состава сил специальных операций, которая в 06:10 под прикрытием пулеметов открыла прицельный огонь по нашим позициям в районе поселка Доломитное, — сообщили в Управлении Народной милиции Республики

Именно тогда был убит военнослужащий ДНР, который находился там на боевом посту.

Дончане отмечают, что количество обстрелов в последние дни значительно выросло. Украинские боевики сегодня утром выпустили по району донецкого аэропорта семь мин калибром 82 мм. А за прошлые сутки от Украины прилетело почти 40 боеприпасов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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