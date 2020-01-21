2020-01-21T21:30:32+03:00
Политика

За новогодние праздники четверо военнослужащих Украины погибли, еще одиннадцать – дезертировали

Об этом сегодня сообщили в Народной милиции ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Небоевые потери вооруженных формирований Украины. За новогодние праздники четверо военных погибли, еще одиннадцать – дезертировали. Фото: antifashist.comНебоевые потери вооруженных формирований Украины. За новогодние праздники четверо военных погибли, еще одиннадцать – дезертировали. Фото: antifashist.com
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Потери одной из бригад вооруженных формирований Украины за новогодние праздники составили одиннадцать военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

- Проверяющие вскрыли случаи сокрытия потерь во время новогодних и рождественских праздников, которые составили четверо военнослужащих погибшими и семеро ранеными. Только за указанный период двенадцать военнослужащих дезертировали с позиций, двое из которых с оружием, и об этих фактах командование 72-й бригады в штаб «ООС» и оперативно-тактической группировки «Север» не докладывало, - сообщил Осадчий.

По его словам, комиссия генштаба ВФУ будет рекомендовать рассмотреть командира бригады Богомолова на предмет соответствия занимаемой должности за многочисленные факты сокрытия небоевых потерь и случаи самовольного оставления частей, а также представление в штаб ложной информации о реальной боевой обстановке и обстрелах своих позиций.

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