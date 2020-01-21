2020-01-21T17:50:55+03:00
Общество

Экс-солист группы «Синяя Птица» Александр Дроздов выступит в Донецке с большим юбилейным концертом

Один из самых узнаваемых голосов СССР исполнит свои хиты
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Экс-солист группы «Синяя Птица» Александр Дроздов выступит в Донецке с большим юбилейным концертом. Фото: ФейсбукЭкс-солист группы «Синяя Птица» Александр Дроздов выступит в Донецке с большим юбилейным концертом. Фото: Фейсбук
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22 февраля в Донецке выступит экс-солист вокально-инструментального ансамбля «Синяя Птица» с большим юбилейным концертом. Об этом сегодня сообщили в концертно-театральном-праздничном агентстве «RS».

- Большой юбилейный концерт экс-солиста ВИА «Синяя Птица» Александра Дроздова в живом исполнении с вокально-инструментальной группой состоится в Донецкой филармонии, - рассказали в агентстве.

Певец исполнит шлягеры «Синий иней», «Там, где клен шумит», «Ты мне не снишься», «Я иду к тебе на встречу» и другие.

Начало концерта - в 17:00. Вход платный.

Сергей Дроздов - певец, гитарист, солист ансамбля «Синяя птица» с 1974 по 1988 год. Получил известность в 1970-х годах как первый исполнитель популярных в СССР лирико-романтических шлягеров. Он являлся одним из самых узнаваемых голосов в Советском Союзе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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