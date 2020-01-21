Экс-солист группы «Синяя Птица» Александр Дроздов выступит в Донецке с большим юбилейным концертом

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:50:55+03:00

Один из самых узнаваемых голосов СССР исполнит свои хиты

Изменить размер текста: A A

22 февраля в Донецке выступит экс-солист вокально-инструментального ансамбля «Синяя Птица» с большим юбилейным концертом. Об этом сегодня сообщили в концертно-театральном-праздничном агентстве «RS».

- Большой юбилейный концерт экс-солиста ВИА «Синяя Птица» Александра Дроздова в живом исполнении с вокально-инструментальной группой состоится в Донецкой филармонии, - рассказали в агентстве.

Певец исполнит шлягеры «Синий иней», «Там, где клен шумит», «Ты мне не снишься», «Я иду к тебе на встречу» и другие.

Начало концерта - в 17:00. Вход платный.

Сергей Дроздов - певец, гитарист, солист ансамбля «Синяя птица» с 1974 по 1988 год. Получил известность в 1970-х годах как первый исполнитель популярных в СССР лирико-романтических шлягеров. Он являлся одним из самых узнаваемых голосов в Советском Союзе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дневник Любавы: «Мы все живы! Все мои трое детей и четверо внуков! Но на войну все еще уходят ребята»

«Комсомолка» публикует дневники луганской поэтессы Любавы, которые она писала в осажденном городе. Порой под пролетающими мимо снарядами [Часть 3] (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU