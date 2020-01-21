2020-01-21T19:22:39+03:00
Общество

В Донецке прекращен сбор денег смертельно больному Лёне Шкурко

Сбор средств на лечение двухлетнего ребенка был открыт четыре дня назад
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Борьба со страшным недугом продолжается. Фото: vk.com/vremya.dobryhБорьба со страшным недугом продолжается. Фото: vk.com/vremya.dobryh
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Вечером 17 января благотворительный фонд «Время добрых» объявил экстренный сбор средств на лечение двухлетнего Лени Шкурко. У мальчика - эмбриональная рабдомиосаркома мочевого пузыря – рак.

- Лёнечку экстренно прооперировали. Удалить удалось лишь часть опухоли. Для окончательной победы над раком необходимо несколько курсов химиотерапии дорогостоящими препаратами, которые мы просто не в состоянии приобрести самостоятельно, - говорит мама мальчика.

Именно для покупки этих препаратов волонтерами фонда «Время добрых» и был открыт экстренный сбор на сумму 160 тысяч рублей. Он продлился четыре неполных дня.

- Сбор закрыт! И это значит, что у нас снова есть повод сказать самые тёплые и искренние слова благодарности всем, кто поддерживает нас и наших подопечных деток! – написали благотворители на своей официальной странице в социальной сети днем 21 января. – Спасибо всем, кто вместе с нами верит в то, что рак – не приговор. Вы наши волшебники, которые подарили еще один шанс на спасение детской жизни!

Борьба со страшным недугом продолжается. Вместе с ребенком за его жизнь борются медики, которые прилагают все усилия для выздоровления, родные и близкие мальчика. А также все неравнодушные люди, которые к счастью есть на нашей земле.

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Благотворительный фонд «Время добрых» проводил экстренный сбор средств на лечение ребенка в Донецке (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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