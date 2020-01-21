Украинские военные нанесли минометный удар по Горловке

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:52:16+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Сегодня, 21 января, вооруженные формирования Украины обстреляли из минометов горловский поселок Зайцево. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 14.15 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению от Зайцево (Северное) к Зайцево (Южное), в результате которого выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров, - говорится в сообщении.

По данным СЦКК, ранее в 14.10 украинские военные обстреляли Зайцево (Южное) из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

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ИСТОЧНИК KP.RU