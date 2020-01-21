«Стреляли в спину»: В Донецке убит заместитель командира полка Спецназначения Алексей Кривуля с позывным Грин
Вечером 20 января в Донецке был убит замкомандира полка Спецназначения Алексей Кривуля с позывным Грин. По предварительным данным убийца стрелял в спину, когда Грин возвращался домой.
– Грин, ты был лучшим из нас. Ты был настоящим русским офицером и боевым командиром. Своим примером и личным участием в боевых операциях ты сохранил не одну сотню бойцов. Спасибо, что был рядом! Царства небесного и вечной памяти, брат! Мы тебя никогда не забудем! – написал на своей странице в социальной сети заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
Не исключено, что к убийству Грина причастны украинские диверсанты, однако официальных версий трагедии пока не сообщают.
Читайте также
В Донецке подло убит заместитель командира полка Спецназначения Алексей Кривуля
В ряды ополчения он вступил в самом начале войны в Донбассе (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU