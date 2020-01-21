«Стреляли в спину»: В Донецке убит заместитель командира полка Спецназначения Алексей Кривуля с позывным Грин

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:18:21+03:00

Он защищал Донецкую Народную Республику с самого начала конфликта в Донбассе

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Вечером 20 января в Донецке был убит замкомандира полка Спецназначения Алексей Кривуля с позывным Грин. По предварительным данным убийца стрелял в спину, когда Грин возвращался домой.

– Грин, ты был лучшим из нас. Ты был настоящим русским офицером и боевым командиром. Своим примером и личным участием в боевых операциях ты сохранил не одну сотню бойцов. Спасибо, что был рядом! Царства небесного и вечной памяти, брат! Мы тебя никогда не забудем! – написал на своей странице в социальной сети заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

Не исключено, что к убийству Грина причастны украинские диверсанты, однако официальных версий трагедии пока не сообщают.

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ИСТОЧНИК KP.RU