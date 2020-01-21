2020-01-21T14:06:41+03:00
Общество

22 января в Донецке частично перекроют движение

В Донецке состоится траурный митинг, приуроченный шестой годовщине гибели пассажиров в троллейбусе на «Боссе»
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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22 января в Донецке пройдет митинг, приуроченный шестой годовщине трагедии на «Боссе» Фото: dnronline.su22 января в Донецке пройдет митинг, приуроченный шестой годовщине трагедии на «Боссе» Фото: dnronline.su
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22 января в Донецке состоится траурный митинг, приуроченный годовщине трагедии на «Боссе». Шесть лет назад украинская армия нанесла артудар по троллейбусу на остановке «Донецкгормаш». Тогда она стала последней для тринадцати дончан, а осколочные ранения получили больше двадцати человек.

- В 10.00 на остановке «Боссе» по улице Куприна будет проходить траурный митинг «Погибшим мирным гражданам Донецкой Народной Республики во время террористического акта 22.01.2015», - сообщили в пресс-службе администрации города Донецка.

Ориентировочно с 07.00 до 13.00 планируется перекрытие движения транспорта по таким улицам:

- ул. Ивана Ткаченко на участке от ул. Куйбышева до ул. Куприна;

- ул. Куприна на участке от ул. Клинической до пр. Ленинского;

- ул. Пухова на участке от ул. Одесской до ул. Куприна.

В целях обеспечения пассажирских перевозок, движение пассажирского транспорта, работающего на маршрутах № № 37,51,53,79,80, и т. д., проходящих в районе проведения указанного мероприятия, будет осуществляться по пр. Ленинскому — ул. Ивана Ткаченко — ул. Клиническая — ул. Куприна — ул. Пухова и далее по схемам маршрутов.

Транспорт, работающий на городском маршруте № 17, будет осуществлять движение от центра города до ДС «Ул. Туполева» и обратно в сторону центра города по пр. Ленинскому.

Работа автобуса большой вместимости по маршруту общего пользования № 50 «Улица Бучмы — ДС «Центр» будет приостановлена на время проведение мероприятия.

Утренние рейсы по данному маршруту будут выполнены:

- от остановочного пункта «Ул. Бучмы» в 05.46, в 07.01;

- от диспетчерской станции «Центр» в 06.23.

После митинга работа автобуса будет восстановлена согласно утвержденному расписанию движения (отправлением от ДС «Центр»).

Работа троллейбусных маршрутов, осуществляющих движение по улице Куприна, и трамвайного маршрута № 3 будет приостановлена с 08.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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