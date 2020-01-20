2020-01-20T22:56:33+03:00
Политика

В Донецке скончался начальник республиканского военного лицея Владимир Тарасов

Панихида и прощание с Владимиром Анатольевичем состоится 22 января
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Фото: архив донецкого военного лицеяФото: архив донецкого военного лицея
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Сегодня в Донецке на 54 году жизни скончался бессменный руководитель донецкого республиканского военного лицея Владимир Анатольевич Тарасов. Смерть наступила от пневмонии. Об этом сообщили на сайте донецкого высшего общевойскового командного училища.

О Владимире Анатольевиче говорят как о человеке с большой буквы, настоящем офицере и воине, приложившем максимум сил ради воспитания подрастающего поколения

- Ничего не жалел для воспитанников ДВЛ и относился к ним по-отечески…Это огромная потеря. К сожалению, таких людей, как полковник Тарасов, в этом мире совсем немного. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким Владимира Анатольевича. Светлая память светлому человеку, - выразили соболезнования в донецком высшем общевойсковом командном училище.

Владимир Тарасов вручает удостоверение лицеиста Фото: Елена ШИНКАРЕНКО

Владимир Тарасов вручает удостоверение лицеистаФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Тарасова.

- Он был настоящим человеком, который прожил достойную жизнь, наполненную любовью к Родине. Он был человеком большой души, завоевавшим любовь и уважение всех, кто его знал. Это действительно тяжелая утрата для всей Донецкой Народной Республики, - сказал Денис Владимирович.

Владимир Тарасов 19 лет работал командиром учебного взвода, затем - командиром роты. В октябре 2014 года Владимир Анатольевич возглавил лицей.

Панихида и прощание с Владимиром Анатольевичем состоится 22 января 2020 года в фойе лицея по адресу: г. Донецк, ул. Куприна, 1.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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