В донецкий военный лицей поступил 4-тысячный лицеист

СЕГОДНЯ 21:32 2019-09-02T21:35:32+03:00

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Торжественное построение на плацу. Рядом с ребятами, которые обучаются уже второй год - новобранцы. В этом году, как и прежде, новеньких - 150 человек. И в этом же году в лицей поступил уже 4-тысячный ученик. Кто он - пока неизвестно. Начальник лицея Владимир Тарасов говорит, что это станет известно тогда, когда ребята закончат обучение.

Несмотря на то, что в этом году не было набора на первый курс в военное училище, конкурс в лицей остался прежним.

- Как был у нас конкурс два с половиной человека на место, так и остался. Ведь мы готовим лицеистов не только для военной службы, но и для других силовых структур, таких как МЧС, МВД, плюс спецфакультет университета, - говорит Владимир Тарасов. - Я хочу отметить то, что у нас лицей с усиленной военно-физической подготовкой, поэтому у нас больше часов, чем в обычной школе отводится именно физической подготовке и именно военной подготовке. А программа - точно такая же, как и в средней школе.

В донецкий военный лицей поступил 4-тысячный лицеистФото: Елена ШИНКАРЕНКО

Главный момент торжества - Клятва лицеиста. «Добросовестно изучать учебные программы, быть честным, дисциплинированным, укреплять товарищество и дружбу, обещаю быть достойным наследником славных традиций моего народа. Клянусь приложить все усилия, чтобы стать верным защитником своего Отечества», - слова этой клятвы эти молодые ребята, вчерашние школьники, не забудут никогда.

После присяги начальник училища Владимир Тарасов и офицеры-наставники вручили ребятам удостоверения лицеиста. Затем, по традиции, молодые люди возложили цветы к памятнику воинам, погибшим при исполнении служебного долга и прошли торжественным маршем перед главной трибуной и своими родителями.

ИСТОЧНИК KP.RU