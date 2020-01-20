2020-01-20T23:33:43+03:00
Общество

Дождутся ли дончане настоящей зимы? Синоптики прогнозируют на этой неделе осадки

Синоптики обещают порывистый ветер с осадками и минусовой температурой воздуха
Екатерина Сорока
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Данные собраны Гидрометцентром ДНР. Фото: Евгения КарпачеваДанные собраны Гидрометцентром ДНР. Фото: Евгения Карпачева
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Числа на календаре любезно напоминают на то, что половина сезона уже за плечами. А дончане так и не дождались настоящей зимы. Но, возможно, эту оплошность удастся исправить на этой неделе.

Следующие шесть дней синоптики прогнозируют в Республике осадки и порывистый ветер. Об этом сегодня, 20 января, сообщили в МЧС ДНР.

— В Республике на текущей неделе в отдельные дни будут осадки в виде снега и мокрого снега, порывисты ветер, — говорится в сообщении, — Основной фон температуры воздуха минус 6 – 2 градусов мороза, днем – минус 1, плюс 3 градуса.

Даже если в Республике и выпадет снег, задержится он ненадолго. Снег будет идти только днем. А к вечеру снова распогодится. Температура воздуха будет стабильно колебаться в районе двух градусов ниже нуля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Дождутся ли дончане настоящей зимы? Синоптики прогнозируют на этой неделе осадки
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