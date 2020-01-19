2020-01-19T21:54:04+03:00
Общество

Крещение в Донецке в 2020 году: Как прошли народные купания в военном городе

Корреспондент «Комсомолки» отправился на один из столичных водоемов на Крещение в Донецке в 2020 году [фото]
Никита МАКАРЕНКОВ
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Как прошли купания на Крещение в Донецке в 2020 годуКак прошли купания на Крещение в Донецке в 2020 годуФото: Елена ЛЕБЕДЕВА
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Погода на Крещение в Донецке в 2020 году выдалась не морозной. Два градуса выше нуля. Но многие из тех, кто из года в год окунаются в прорубь, говорят, что при такой температуре воздуха заходить в холодную воду тяжелее.

– Когда на улице «минус» – заходишь в воду и разницы особой не чувствуешь. При «плюсе» – организм привыкает к теплу и еще больше шокируется ледяной воде, – говорит дончанин Сергей Ищенко.

Как прошли купания на Крещение в Донецке в 2020 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Как прошли купания на Крещение в Донецке в 2020 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Как прошли купания на Крещение в Донецке в 2020 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Как прошли купания на Крещение в Донецке в 2020 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Как прошли купания на Крещение в Донецке в 2020 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Как прошли купания на Крещение в Донецке в 2020 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ

В этом году уже сбился со счета – какой раз окунаюсь в прорубь. Если не изменяет память, то впервые решил окунуться в Иордань, когда еще не было 14–ти лет. Мама тогда рекомендательно посоветовали никуда не идти. «Ты же без подготовки! Заболеешь ещё! Лучше в следующем году!» – сказала. Я решил не спорить, впихнул под куртку маленькое кухонное полотенце, в карманы сменную одежду и выдвинулся к проруби. Когда вернулся домой – скрывать восторг не смог. В следующие разы перед выходом из дома в праздник Крещения мне вручали пакет с большим банным полотенцем, тапочками и термосом с горячим чаем.

Впервые за все время, что окунаюсь в прорубь, решил последовать не только советам медиков, а и советам священнослужителей. Поэтому накануне вечером взял благословение у батюшки.

На месте всегда спасатели Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

На месте всегда спасателиФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Специальные палатки для согревания и переодевания Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Специальные палатки для согревания и переодеванияФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Как прошли купания на Крещение в Донецке в 2020 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Как прошли купания на Крещение в Донецке в 2020 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Очередь к проруби в пикник–парке «Роща» выстроилась метров на тридцать. Среди желающих окунуться в Иордань – люди абсолютно разных возрастов – даже совсем маленькие детки.

– Сынишка уже второй раз будет нырять. В прошлом году сам захотел – я против была, а муж разрешил, – вспоминает дончанка Ирина Лаврова. – Погода тогда холоднее была. Слава Богу обошлось без простуд. В этом году я сама спросила «Пойдешь с нами?» «Пойду» – ответил. Вот так теперь всей семьей и окунаемся.

После проруби все заходят в специально оборудованную палатку с подогревом. Здесь можно немного прийти в себя и переодеться. А уже после – чего только душа пожелает.

Как прошли купания на Крещение в Донецке в 2020 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Как прошли купания на Крещение в Донецке в 2020 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Как прошли купания на Крещение в Донецке в 2020 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Как прошли купания на Крещение в Донецке в 2020 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Здесь тебе и народные гулянья – песни, танцы и конкурсы. И бесплатная полевая кухня – каша и горячий чай. А что еще надо после купания в проруби? Хорошенько подкрепиться и согреться чайком. Спиртным лучше не увлекаться – медики не рекомендуют (особенно до проруби).

Очередь к проруби Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Очередь к прорубиФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Очередь к проруби Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Очередь к прорубиФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Как прошли купания на Крещение в Донецке в 2020 году Фото: Елена ЛЕБЕДЕВА

Как прошли купания на Крещение в Донецке в 2020 годуФото: Елена ЛЕБЕДЕВА

Как прошли купания на Крещение в Донецке в 2020 году Фото: Елена ЛЕБЕДЕВА

Как прошли купания на Крещение в Донецке в 2020 годуФото: Елена ЛЕБЕДЕВА

Как прошли купания на Крещение в Донецке в 2020 году Фото: Елена ЛЕБЕДЕВА

Как прошли купания на Крещение в Донецке в 2020 годуФото: Елена ЛЕБЕДЕВА

Как прошли купания на Крещение в Донецке в 2020 году Фото: Елена ЛЕБЕДЕВА

Как прошли купания на Крещение в Донецке в 2020 годуФото: Елена ЛЕБЕДЕВА

Как прошли купания на Крещение в Донецке в 2020 году Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Как прошли купания на Крещение в Донецке в 2020 годуФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Крещенские гадания Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Крещенские гаданияФото: Никита МАКАРЕНКОВ

А после всего этого - не помешает перекусить Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

А после всего этого - не помешает перекуситьФото: Никита МАКАРЕНКОВ

А после всего этого - не помешает перекусить Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

А после всего этого - не помешает перекуситьФото: Никита МАКАРЕНКОВ

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ИСТОЧНИК KP.RU

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