ВСУ разместили в Донбассе бронетехнику и зенитки вблизи важных социальных объектов

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:31:12+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

Изменить размер текста: A A

Разведка Луганской Народной Республики зафиксировала места размещения вооружения киевских силовиков в Донбассе. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Украинские вооруженные формирования разместили 21 единицу бронетехники и три зенитных орудия на территории социально значимых объектов в Донбассе, - сообщил он.

Филипоненко отметил, что Войтово зафиксированы зенитный комплекс «Стрела-10», один бронетранспортер (БТР-60), пять бронированных разведывательно-дозорных машины (БРДМ), одна БМП и одна зенитная установка, размещенные на территории школы.

Бронетехника также зафиксирована в Кряковске, Золотом, Нижнем, Троицком.

Вооруженные формирования Украины продолжают размещать вооружение вблизи важных инфраструктурных объектов и жилых кварталов. В Народной милиции Республики неоднократно отмечали, что таким образом киевские силовики подвергают опасности мирных жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ВСУшники разгромили сельский магазин в Донбассе и подрались с покупателями

Причастны к этому военнослужащие 59-й бригады (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU