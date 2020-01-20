ВСУ разместили в Донбассе бронетехнику и зенитки вблизи важных социальных объектов
Разведка Луганской Народной Республики зафиксировала места размещения вооружения киевских силовиков в Донбассе. Об этом сообщил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Украинские вооруженные формирования разместили 21 единицу бронетехники и три зенитных орудия на территории социально значимых объектов в Донбассе, - сообщил он.
Филипоненко отметил, что Войтово зафиксированы зенитный комплекс «Стрела-10», один бронетранспортер (БТР-60), пять бронированных разведывательно-дозорных машины (БРДМ), одна БМП и одна зенитная установка, размещенные на территории школы.
Бронетехника также зафиксирована в Кряковске, Золотом, Нижнем, Троицком.
Вооруженные формирования Украины продолжают размещать вооружение вблизи важных инфраструктурных объектов и жилых кварталов. В Народной милиции Республики неоднократно отмечали, что таким образом киевские силовики подвергают опасности мирных жителей.
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