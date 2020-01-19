В ЛНР соревновались в рубке казачьей шашкой
В ЛНР прошел первый в турнир по рубке казачьей шашкой. Кроме местных, в соревнованиях участвовали казаки Крымского союза казаков-воинов России и Зарубежья, которые и организовали это мероприятие в честь Крещения Господня.
- В этом году мы откликнулись на призыв наших друзей-казаков и проводим дополнительное и очень интересное мероприятие – турнир по рубке казачьей шашкой, - рассказал глава городской администрации Брянки Николай Моргунов.
Новая забава пришлась брянковчанам по вкусу, из желающих поучаствовать в турнире выстроилась целая очередь. Участники, показавшие лучшие результаты, получили призы – папахи от имени главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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