2020-01-19T22:51:00+03:00
Политика

В ЛНР соревновались в рубке казачьей шашкой

В Брянке прошли соревнования по умению рубиться шашкой
Ольга ГОРДО
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Турнир по рубке шашкой прошел в ЛНР впервые. Фото: http://lug-info.com/Турнир по рубке шашкой прошел в ЛНР впервые. Фото: http://lug-info.com/
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В ЛНР прошел первый в турнир по рубке казачьей шашкой. Кроме местных, в соревнованиях участвовали казаки Крымского союза казаков-воинов России и Зарубежья, которые и организовали это мероприятие в честь Крещения Господня.

- В этом году мы откликнулись на призыв наших друзей-казаков и проводим дополнительное и очень интересное мероприятие – турнир по рубке казачьей шашкой, - рассказал глава городской администрации Брянки Николай Моргунов.

Новая забава пришлась брянковчанам по вкусу, из желающих поучаствовать в турнире выстроилась целая очередь. Участники, показавшие лучшие результаты, получили призы – папахи от имени главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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