2020-01-19T17:28:45+03:00
Политика

Крещение 2020 в ДНР: сто выстрелов из БМП-2 выпустили ВСУ по Старомихаловке

Украинские войска продолжают лютовать в православный праздник
Ольга ГОРДО
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Второй мощный обстрел за день со стороны Украины. Фото: warfiles.ruВторой мощный обстрел за день со стороны Украины. Фото: warfiles.ru
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Как сообщалось ранее, в большой православный праздник Крещения Господня, Украина обстреляла село веселое, что в Ясиноватском районе. Обстрел произошел утром. И как оказалось, это был не последний на сегодня обстрел. Около трех часов дня Украина открыла огонь по Старомихайловке, выпустив по поселку пять мин сто двадцатого калибра и совершив сто десять выстрелов из БМП. Об этом сообщили в СЦКК ДНР.

- В 14:45 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ из Красногоровки по Старомихайловке. По поселку выпущено 5 мин калибром 120 миллиметров, произведено 10 выстрелов из БМП-1, 100 выстрелов из БМП-2.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Крещение 2020 в ДНР: сто выстрелов из БМП-2 выпустили ВСУ по Старомихаловке
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