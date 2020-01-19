Крещение 2020 в ДНР: сто выстрелов из БМП-2 выпустили ВСУ по Старомихаловке
Как сообщалось ранее, в большой православный праздник Крещения Господня, Украина обстреляла село веселое, что в Ясиноватском районе. Обстрел произошел утром. И как оказалось, это был не последний на сегодня обстрел. Около трех часов дня Украина открыла огонь по Старомихайловке, выпустив по поселку пять мин сто двадцатого калибра и совершив сто десять выстрелов из БМП. Об этом сообщили в СЦКК ДНР.
- В 14:45 зафиксирован обстрел со стороны ВСУ из Красногоровки по Старомихайловке. По поселку выпущено 5 мин калибром 120 миллиметров, произведено 10 выстрелов из БМП-1, 100 выстрелов из БМП-2.
Читайте также
Украинская армия обстреляла все направления ДНР
Под обстрел украинской армии попали все направления Донецкой Народной Республики: донецкое, мариупольское и горловское. Киевскими силовиками были обстреляны поселки: Доломитное, шахты имени Гагарина, Александровка, Старомихайловка, Ленинское и Саханка (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»