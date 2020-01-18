Крещение 2020 в Донецке: к местам купаний пустят дополнительный транспорт

18 Янв. 2020 2020-01-18T22:22:54+03:00

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Сегодня ночью и завтра весь православный мир будет отмечать один из главных праздников зимы - Крещение Господне, который приходится на 19 января. Уже после наступления полуночи православный люд по всему миру начнет окунаться в водоемы. Донецк из-за комендантского часа лишен ночных купаний. Но зато завтра все желающие смогут без проблем окунуться в городские ставки, пруды и речки. Добраться до мест купания можно будет без проблем – завтра днем будут усилены маршруты, которые пролегают мимо купален. Об этом сообщили в городской администрации.

- В воскресенье, 19 января до 13.00, в праздник Крещения Господнего, будет усилена работа городского пассажирского транспорта по маршрутам, ведущим к местам проведения крещенских в водоемах Донецка, - сообщили в администрации.

Напомним, в Донецке таких мест десять и до каждого можно будет без проблем добраться общественным транспортом.

Крещением православный мир завершает период Рождественских святок. Это значит, что 19 января - последний день, когда можно колядовать и гадать. Особую ценность в этот день имеют добрые дела и помощь нуждающимся людям.

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ИСТОЧНИК KP.RU