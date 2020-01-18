«А мамочки все ждут!» Украина лишила рожениц в Донбассе «пакетов малыша»

18 Янв. 2020 2020-01-18T21:44:18+03:00

Роженица из Краматорска Юлия рассказала, что очень рассчитывала на «пакет малыша», но так и не дождалась. Фото: youtube.com/ТК«Донбасс»

Не дали даже денежной компенсации, как в других регионах

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Полтора года назад на Украине с большой помпой презентовали так называемый «пакет малыша», который с 1 сентября 2018 года должен получать каждый новорожденный ребенок в роддоме. Но в Донецкой области новоиспеченные родители так и не дождались наборов нужных вещей. И денежных компенсаций тоже. Одна из причин – коррупционная составляющая.

- Вот сегодня у нас на вторые сутки третьей части памперсов уже нет. Вот, что осталось от крема для ребенка. Пакет, который мы для больницы для ребенка готовили, обошелся в тысячу гривен (2500 рублей. – Авт.). Если бы получить тот пакет, который мамочки здесь все ждут – это было бы огромный плюс. Но я так поняла, что в ближайшее время мы его не получим, – рассказывает роженица из Краматорска Юлия.

Вместо огромных коробок с пеленками, одеждой, подгузниками и одеялом (набор состоит из 70-ти позиций) новоиспеченным матерям дают только совет – ждать. В Донецкой области роженицы до сих пор не получают обещанную помощь на детей – «пакеты малыша». Вместо вещей семьям планировали с октября 2019 года выдать деньги – по 5 тысяч гривен (12 тысяч 600 рублей). Но новоиспеченные родители так и не получили ни копейки. В отличие от жителей других регионов Украины. Одна из причин – коррупционная составляющая. О неких коррупционных схемах в этой затее еще год назад говорил бывший на тот момент губернатором Донецкой области Александр Куць.

Видимо, одни хотели нажиться, но не поделились с другими. А те, в свою очередь, не выделили денег.

Сейчас в Донецкой облгосадминистрации оправдываются, что не успели вовремя оформить документы и согласовать их в профильном министерстве и Кабмине. И снова обещают - будут выдавать «пакеты малыша», но уже с марта нынешнего года.

Кстати, в Луганской области выдача «пакетов малыша» была начата в апреле 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU