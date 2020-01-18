2020-01-18T21:40:17+03:00
Политика

Украинский «Тритон» минирует Азовское море, имитируя боевые учения?

В штабе «ООС» сделали два противоречивых заявления
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Украинский «Тритон» минирует Азовское море, имитируя боевые учения? Фото: ФейсбукУкраинский «Тритон» минирует Азовское море, имитируя боевые учения? Фото: Фейсбук
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В Донбассе неспокойно. В штабе Операции объединенных сил (бывшая АТО) сегодня заявили, что в акватории Азовского моря якобы проводятся боевые учения, в то время как еще накануне украинские военные планировали заминировать дно вдоль участка побережья Азовского моря.

В связи с этим некоторые украинские СМИ оперативно сообщили о начале активной фазы работ по установке минных полей вдоль десантно-опасного участка побережья Азовского моря. Но в штабе ООС следом дали уже другую информацию.

- Мероприятия по боевой подготовке корабельно-катерного состава тактической группы «Тритон» имеют исключительно учебно-тренировочный характер и не предусматривают каких-либо действий, связанных с реальным минированием акватории Азовского моря, - говорится в сообщении.

Напомним, что Украина уже не первый год заявляет о намерении прекратить войну, но продолжает усиливать свои вооруженные силы и систематически нарушать перемирие. И это, несмотря на достигнутые на переговорах в Минске договоренности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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