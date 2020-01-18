2020-01-18T21:07:09+03:00
Спорт

Хоккеисты из ДНР сыграли вничью с петебуржцами на турнире «Кубок Дружбы»

В результате встречи победила дружба
Екатерина Сорока
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От ДНР играли три команды, а от Санкт-Петербурга – одна. Фото: dan-news.infoОт ДНР играли три команды, а от Санкт-Петербурга – одна. Фото: dan-news.info
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Сегодня, 18 января, у хоккеистов из ДНР и Санкт-Петербурга была последняя возможность определиться с победителем турнира «Кубок Дружбы», который проходил в Донецке.

— В Донецке прошел финал международного турнира по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы» с участием команды из Санкт-Петербурга, — об этом рассказал заместитель начальника отдела спорта министерства молодежи, спорта и туризма ДНР Владимир Афендулов.

«Кубок Дружбы» пытались завоевать хоккеисты на катке ледовой арены «Алмаз». Турнир шел два дня. В нем участвовало несколько команд разных возрастных категорий (от 16 до 65 лет). Но выявить победителя так и не удалось. Команды из ДНР и Санкт-Петербурга сыграли вничью.

В итоге, победила дружба. А каждая команда получила собственный кубок в память о разыгранном турнире.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Хоккеисты из ДНР сыграли вничью с петебуржцами на турнире «Кубок Дружбы»
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