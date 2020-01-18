Хоккеисты из ДНР сыграли вничью с петебуржцами на турнире «Кубок Дружбы»
Сегодня, 18 января, у хоккеистов из ДНР и Санкт-Петербурга была последняя возможность определиться с победителем турнира «Кубок Дружбы», который проходил в Донецке.
— В Донецке прошел финал международного турнира по хоккею с шайбой «Кубок Дружбы» с участием команды из Санкт-Петербурга, — об этом рассказал заместитель начальника отдела спорта министерства молодежи, спорта и туризма ДНР Владимир Афендулов.
«Кубок Дружбы» пытались завоевать хоккеисты на катке ледовой арены «Алмаз». Турнир шел два дня. В нем участвовало несколько команд разных возрастных категорий (от 16 до 65 лет). Но выявить победителя так и не удалось. Команды из ДНР и Санкт-Петербурга сыграли вничью.
В итоге, победила дружба. А каждая команда получила собственный кубок в память о разыгранном турнире.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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