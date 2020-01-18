В Донецке водитель «Жигулей» насмерть сбил ребенка

18 Янв. 2020 2020-01-18T19:57:09+03:00

Об этом сообщают дончане в социальных сетях

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Вчера, 17 января, в Донецке произошла страшная авария. Вечером автомобиль «Жигули» заехал на пешеходную зону и сбил стоящих там маму с ребенком. Их отбросило в сторону. Женщина чудом осталась жива, а вот ребенка спасти не удалось.

Как рассказывают свидетели происшествия, мальчику на вид было около 4-5 лет. Об этом сообщают пользователи соцсетей в местных группах.

— 17 января около восьми часов вечера сбили ребенка (примерно 4-5 лет). Мальчик с мамой стояли на пересечении проспекта Комсомольский с улицей Челюскинцев. Мама жива, а ребенка не спали! — пишут свидетели происшествия в социальных сетях.

Пока в МВД не прокомментировали происшествие. Вероятно это будет сделано в понедельник, когда дается сводка происшествий за выходные дни.

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ИСТОЧНИК KP.RU