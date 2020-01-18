Малышу, родившемуся с весом 780 граммов, спасли слух всем миром

Недавно "Комсомолка" писала, о крошечном малыше, который родился с весом всего 780 граммов. За свои одиннадцать месяцев он много чего пережил, но стойко прошел через все испытания и выжил! И вот, когда Богдан уже нааучился сидеть, ползать, кушать и, казалось бы, наконец-то все наладилось, на него свалилось очередное испытание – малыш начал стремительно терять слух.

Врачи сообщили родителям неутешительный диагноз – если сейчас не поставить слуховые аппараты – малыш в ближайшее время оглохнет окончательно. Аппараты стоят 70000 рублей. Волонтеры тут же объявили сбор, но дело осложнялось новогодними праздниками.

Мы следили за ситуацией и, честно говоря, не очень верили, что успеем. Спустя десять дней на момент публикации было собрано всего 15000. Счет шел на дни, а собрать надо было еще 55000. Родители и волонтеры уповали исключительно на чудо. И оно таки произошло!

Вчера нам написали волонтеры, что сбор каким-то чудом был закрыт уже 14 января и сейчас Богдану уже устанавливают слуховые аппараты! Малыш получил шанс вырасти здоровым мальчишкой с прекрасным слухом! Может, он еще в «Голосе» победит, или симфонию напишет!

- Все, кто помог Богдану из Макеевки! Спасибо вам огромное. Деньги собраны. У малыша будут слуховые аппараты, значит, он будет слышать голос мамы, колыбельную и пение птичек за окном весной (к сожалению, и звуки "перемирий" тоже). Благодарю вас всех – неравнодушных прекрасных людей, помогающих детям Донбасса. И Богдан вас благодарит, только сказать пока об этом может не словами, а улыбкой, - поблагодарили волонтеры всех неравнодушных людей.

Малыша уже лечат. Фото: Ю.Гончарук

На данный момент Богдану уже сделали слепки для слуховых аппаратов. Оказывается, возраст, в котором ребёнку ставят слуховые аппараты, определяет возраст, к которому он сможет догнать сверстников. Расчет такой – если аппараты Богдану поставят сейчас, в возрасте одного года, то своих сверстников в развитии он догонит к двум годам. Если ребёнку, полтора, то ему потребуется ещё полтора года, двухлетнему – два, трёхлетке – три. Вот поэтому так важно было успеть поставить аппараты как можно быстрей. Потеря слуха отбрасывает ребёнка назад в развитии, увеличивает время его "забега" за сверстниками.

«Комомолка» также благодарит тех, кто помог малышу – спасибо вам, добрые люди за нашего Богдана.